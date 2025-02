Millie Bobby Brown se enfada por la filtración de su sueldo: «Me puso en una situación peligrosa»

Hace mucho tiempo que la ficción de la pequeña pantalla ha alcanzado (y superado) la repercusión mediática del celuloide. Tendencia marcada por grandes series como Los Soprano, Mad Men y Breaking Bad y auspiciada hasta la cima del mainstream gracias a la popularidad y auge definitivo de las plataformas de streaming. Una incidencia en la cultura pop que se ha terminado traduciendo en presupuestos abultados y grandes cachés para los intérpretes. Por ejemplo, en las últimas temporadas de Big Bang Theory se habló de cómo los protagonistas terminaron cobrando un millón de dólares por capítulo. Cifras anteriormente conquistadas por el elenco de Friends. A la mayoría de ellos les suele importar bien poco que estos datos se conozcan, pero ahora Millie Bobby Brown acaba de salir a la palestra para denunciar que en realidad, esto puede resultar peligros. Sobre todo teniendo en cuenta que la filtración de estos datos se han ido produciendo desde que sólo era una niña.

La relación de la actriz británica no sólo ha logrado brillar en Netflix con su personaje de Once en Stranger Things. Fuera de la creación de los hermanos Duffer, Bobby Brown es de las pocas intérpretes de la «gran N roja»-sin contar a Ryan Reynolds-que han confeccionado varios éxitos bajo el paraguas de un mismo estudio. De hecho, Godzilla: Rey de los monstruos y Godzilla vs. Kong son las únicas participaciones fílmicas de esta estrella de tan sólo 21 años. Algo bastante llamativo, pues resulta extraño que la dos veces nominada al Emmy no haya tenido ya alguna superproducción ajena a su contrato con la empresa fundada por Marc Randolph y Reed Hastings. Pues ni siquiera ha vuelto a la franquicia del MonsterVerse en Godzilla y Kong: El nuevo imperio.

Así, si uno repasa brevemente el currículum filmográfico de Brown, lo único que encuentra son producciones algorítmicas que no han tenido la suficiente relevancia como para ser proyectadas en salas. Enola Holmes 1 y 2, Damsel tienen todas, la supervisión absoluta de Netflix. Pero por si fuera poco, en el futuro la compañía adaptará su propia novela, Nineteen Steps. La cual estuvo llena de polémicas tras las acusaciones de Kathleen McGurl, la supuesta autora real detrás del título inspirado en las vivencias de la abuela de Bobby Brown.

El sueldo de Millie Bobby Brown

Como suele pasar con cualquier fenómeno de la televisión, al final los sueldos de sus protagonistas terminan revelándose. Y como hemos adelantado, esto es algo que a Millie Bobby Brown no le parece nada bien.

Por eso en una reciente entrevista con Vanity Fair, la chica favorita de Netflix ha dejado muy clara su postura sobre el tema, profundizando en la falta de atención puesta sobre los más pequeños en la industria del entretenimiento: «Debieron haber sido protegidos. Simplemente, pone a los niños en una situación bastante peligrosa. Creo que todos son un poco demasiado laxos sobre la forma en que se cría a los niños en la industria. Crecí con muchos ojos puestos en mis padres, pero siento que ellos fueron las personas que más me protegieron».

Según las filtraciones, Bobby Brown cobró 10 millones de dólares por Enola Holmes 2 y 300.000 dólares por episodio en la cuarta temporada de Stranger Things. Cifras desorbitadas que en la quinta season podrían superar el millón de dólares por cada capítulo.

La intérprete nacida en Málaga pero con nacionalidad anglosajona, es con diferencia el perfil mas polémico del show de los Duffer. Ya que mientras algunos de sus compañeros de reparto recalcaban lo emotivo que va a ser el final de la serie, ella ha explicado que en realidad Stranger Things le estaba impidiendo realizar otros proyectos que le apasionan: «Stranger Things requiere mucho tiempo de filmación y me impide crear historias que me apasionen. Así que estoy lista para decir ‘gracias y adiós’».

La nueva colaboración con Netflix

A finales de este año, Bobby Brown se despedirá definitivamente de su personaje protagonista en Stranger Things. Provocando quizás, un gran cambio en su futura carrera cinematográfica. Eso sí, antes liderará la cinta más cara de la historia de Netflix: Estado eléctrico. La adaptación del libro de ilustraciones de Simon Stålenhag que le ha costado al gigante del streaming unos 300 millones de dólares y cuenta entre su elenco, con Chris Pratt, Ke Huy Quan, Jason Alexander, Woody Harrelson, Anthony Mackie, Brian Cox, Giancarlo Esposito y Stanley Tucci.

Estado eléctrico llegará a Netflix el próximo 14 de marzo.