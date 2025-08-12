Es la película más vista de la historia de Netflix y no te la puedes perder: se estrenó hace 4 años

La rojiza líder del mercado del streaming ha pasado por diferentes etapas y estrategias comerciales en su crecimiento como abanderada del mercado del vídeo bajo demanda. Porque en estos instantes la «gran N roja» intenta, bajo presupuestos moderados, precisar la creación de contenidos en base al algoritmo que retiene la atención de sus suscriptores. Pero no hace mucho, el estudio dirigido por Ted Sarandos mantenía una máxima inquebrantable: crear proyectos cinematográficos mastodónticos que la posicionasen como «el nuevo cine». Esa vía a nivel económico, le ofreció más dolores de cabeza que alegrías y sin embargo, consiguió establecer la que a día de hoy es todavía la película más vista de Netflix: Alerta roja.

En 2021, la industria cinematográfica vivió la crisis derivada del COVID-19. El público no podía acudir a las salas y cuando se dio la vuelta, el regreso al patio de butacas tuvo un carácter enrarecido y restrictivo, derivado del miedo al contagio. Y claro, bajo esta precariedad, el streaming terminó consagrándose en el inevitable cambio de paradigma dentro del consumo audiovisual. Coincidiendo, en el mismo año del estreno de Alerta roja, varios proyectos ambiciosos de la talla de El poder del perro o Fue la mano de Dios. No obstante, ninguna de estas tuvo el «valor blockbuster» que llevó a las millones de reproducciones que tuvo el título dirigido por Rawson Marshall Thurber, coronándose casi automáticamente como la película más vista de la historia de Netflix. Ahora, cuatro años después nos preguntamos si Alerta roja habría tenido dicha repercusión de estrenarse en la actualidad por más que la producción contase con Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds en el cartel protagonista.

Es la película más vista de Netflix

Antes de Alerta roja, Thurber había explotado su vis cómica dirigiendo cintas cómicas un tanto bestias como Cuestión de pelotas o Somos los Miller, aparte de haber colaborado anteriormente con Johnson en Un espía y medio y El rascacielos. La trama, nos pone en la piel de Nolan Booth (Reynolds), el escurridizo ladrón que compite con el alfil (Gadot) para un robo a gran escala en el que se ve implicado el agente del FBI, John Hartley (Johnson).

Completando el elenco encontramos a Ritu Arya, Chris Diamantopoulos, Ivan Mbakop, Vicenzo Amato, Pascal Petardi y Jay Romero. Además de ser los tres reclamos principales del reparto, Reynolds, Gadot y Johnson ejercieron como productores ejecutivos bajo sus propios sellos cinematográficos.

En el presente, Alerta roja lidera la prestigiosa lista viral como la película más vista de la historia de Netflix. 230 millones de reproducciones en todo el mundo que la sitúan muy lejos de sus principales competidoras, No mires arriba (en el tercer puesto) y dos historias recientes como son Equipaje de mano (172 millones) y Las guerreras K-pop (158 millones).

¿Cuándo llegará la continuación?

Dado el tremendo éxito de la cinta de aventuras, Netflix no tardó en confirmar hasta dos entregas más para Alerta Roja. De hecho, al final de la cinta aparecen los tres protagonistas en el Louvre, dando a entender que el icónico museo será el núcleo temático de su siguiente golpe.

La idea del estudio era la de rodar Alerta roja 2 y 3 seguidas, planificando un estreno que estaba previsto para 2023. Desgraciadamente para los fans, el abultado presupuesto de 200 millones de la primera entrega y el cambio en la planificación estratégica de estrenos de la compañía ha terminado por dilatar en exceso el supuesto seguimiento de la propiedad intelectual. A día de hoy, se desconoce cualquier tipo nueva actualización de las futuras secuelas.