Operación central en el Barcelona: los defensas que tiene en su radar para enero

Enero es un mes difícil para fichar. Ya lo afirmó Deco hace unas semanas, dejando claras las intenciones de un Barça que no se contemplaba firmar a ningún futbolista de cara a enero, principalmente por las dificultades que existían para encontrar un perfil óptimo y que encajara en sus pretensiones, tampoco un central. Pero la situación actual invita a pensar en otra cosa, en hacer esfuerzos y buscar alternativas dado los problemas en la zaga: el Barça ha activado la ‘Operación Central’.

«Hemos sufrido con las lesiones, pero hemos ido superando diversas situaciones por lo que ahora estamos bien», decía a principios de diciembre Deco, consciente del problema que significaba la baja indeterminada de Ronald Araujo, con tiempo de baja sin fecha, aunque aún sin conocer el contratiempo severo con Andreas Christensen, de baja hasta marzo o incluso abril.

Deco explicaba que «el mercado de enero es muy difícil» y que le resulta difícil «encontrar algo que mejore» a su Barça en materia de fichajes, «es prácticamente imposible». Pero esto ha cambiado radicalmente tras la lesión de Christensen, que deja un hueco ya difícil de salvar para Hansi Flick, que pide un esfuerzo.

En esta tesitura, con Eric García jugándolo todo y brillando como pivote, con Jules Koundé como lateral diestro titular y con Cubarsí como central natural al frente, el Barça necesita fichar un central. Gerard Martín está jugando buenos minutos como central, pero no deja de ser un parche eventual que no se puede alargar.

El Barça peina el mercado en busca de posibilidades que se amolden a sus necesidades, que pasan por un retrato robot bastante claro, pero también difícil. La premisa es clara, un central con experiencia, que domine el idioma, a poder que aporte liderazgo y si es zurdo, redondeamos la ecuación. Todo este cóctel es difícil de encontrar en el mercado, el Barça es consciente, sobre todo con limitaciones económicas de por medio, pero hay opciones.

Entre ellas aparece un nombre que cumple con el rol a la perfección. Nicolás Otamendi es, a sus 37 años, una opción que se amolda a todo lo que pide el Barça, tal y como apunta Mundo Deportivo, experiencia de sobra y liderazgo contundente, además de finalizar su contrato con el Benfica en el verano 2026. La única pega es que no es zurdo, pero sus años en la élite le han llevado a desenvolverse en ese perfil sin el más mínimo problema. Es de la agencia de Mendes, muy ligado al Barça, pero habría que lidiar con un Benfica que no quiere desprenderse de un central como él en enero.

Otro que finaliza su contrato este próximo verano, veterano y con experiencia de sobra, es Stefan de Vrij. El holandés, actualmente en el Inter de Milán, tiene 33 años y cuaja en todo lo que requiere el Barcelona para el puesto de central. También es diestro, pero como Otamendi no tiene el más mínimo problema para jugar por la izquierda.

Más desconocido para el público en general pero no para el que esté siguiendo la Premier League y a uno de los equipos más coquetos del momento, como es el Bournemouth, es el caso de Marcos Senesi, un central zurdo de 28 años que gusta en las oficinas culés. También acaba su contrato este próximo verano por lo que su salida podría ser rentable por una cantidad inferior a su precio base.

Con menos peso en la lista de prioridades, aunque presentes al fin y al cabo, están otros centrales como Diego Leite, actualmente en el Union Berlín, que finaliza contrato y es zurdo. En clave española, jugadores de la Liga, también están en la agenda otros como Diego Llorente, que ya sonó, pero está lesionado ahora mismo con el Betis. También Luiz Felipe, en las filas del Rayo, con lesiones recurrentes. Otro nombre que sonó con fuerza fue Juan Foyth, en el Villarreal, aunque es una opción más compleja.