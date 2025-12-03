Deco descarta fichajes en invierno: «No hay jugadores de calidad que se puedan acoplar al Barça»

El Barça no hará fichajes en el mercado invernal, con algún que otro matiz, así de claro lo ha dejado Deco, director deportivo del Barcelona, tras el partido adelantado ante el Atlético de Madrid que el cuadro culé solventó para mantenerse líder. El jefe de operaciones blaugrana, parte importante de la forma y estructura del Barça actual, defiende que no hay ni necesidad real de cara a enero ni tampoco perfiles que encajen en la filosofía y carencias del equipo de Hansi Flick.

El Barça cuenta ahora mismo con una enfermería realmente saludable, nada congestionada pese al último contratiempo de Dani Olmo, que estará un mes de bajo, o la pausa indefinida de Ronald Araujo, tocado mentalmente. Además, tanto Marc-André Ter Stegen como Fermín López están en la recta final de sus recuperaciones, de hecho el centrocampista puede volver antes de que acabe el año. Gavi es el último en esta ecuación y, de cumplir todos sus plazos, hasta febrero no se le espera.

«Hemos sufrido con las lesiones, pero hemos ido superando diversas situaciones por lo que ahora estamos bien», expresaba al hilo de esto Deco, consciente de que no hay emergencias en el equipo pese a las diversas bajas, manifestando y dejando claro que «el mercado de enero es muy difícil» y que le resulta difícil «encontrar algo que mejore» a su Barça en materia de fichajes: «Es prácticamente imposible».

«Es cierto que el Barça ha aprovechado algunos mercados de invierno bien con jugadores como Davids o Aubameyang, que ayudó mucho en la época de Xavi, pero no estamos en esa situación para enero», recalcó Deco cuestionado por fichajes en el Barça en el programa Que t’hi jugues de la Ser, manifestando y recalcando que descartan, en estos momentos, cualquier fichaje para el mes de enero: «La realidad es que es muy difícil encontrar jugadores de calidad que se acoplen al Barça en un mercado como este. Insisto en que no creo que estemos en este tema para enero».

«Cuando pensamos la plantilla, teníamos claro las innovaciones que queríamos hacer. No es solo esta temporada sino que pensamos también a futuro», comenta Deco sobre la estructura y cómo han reforzado al equipo esta temporada, con ascenso de varios canteranos y algunos retoques: «El equipo se comenzó a construir la pasada temporada y la idea es consolidar a este equipo. Vamos trabajando en eso y vamos pensando para el futuro y estamos contentos».

Deco habló sobre uno de los lesionados en concreto, un Ter Stegen que durante el verano fue un problema hasta que se recayó de su lesión y se desbloqueó así su salario para solventar los problemas con el fair play e inscripciones. Su salida es una posibilidad que existe, sobre todo porque el alemán quiere jugar para llegar al próximo Mundial. Esto dice Deco: «Lo primero es que tenga el alta y pueda ir convocado con el equipo. Ter Stegen debe recuperarse y cuando esté disponible va a decidir el entrenador. El volverá con la intención de jugar y puede ser primero, segundo o tercer portero. Eso ya se verá. Tiene contrato con el Barça y eso es lo que hay más claro».