Dani Olmo sufre una luxación del hombro y no volverá hasta 2026

Dani Olmo no volverá a jugar este año en el FC Barcelona. El centrocampista se lesionó en la caída tras marcar el 2-1 en el disparo que batió a Jan Oblak y sufrió una luxación en el hombro izquierdo. Una acción que le obligó a retirarse ante el Atlético acompañado de los servicios médicos y salir sustituido por Marc Casadó.

Una noticia que ya adelantó Hansi Flick en rueda de prensa cuando le preguntaron por el estado del futbolista: «Tiene problemas en el hombro, veremos mañana», dijo este martes después del partido. No es la primera vez que sufre una lesión similar. En 2023 tuvo un desgarro fibrilar con el Leipzig, también después de una mala caída, y estuvo fuera de los terrenos de juego durante cinco semanas.

De esta forma, Dani Olmo queda descartado para partido ante Betis, Eintracht, Osasuna y Villarreal, los que serán los últimos compromisos del Barça en 2025. La duda sería si llegaría al derbi catalán ante el Espanyol y especialmente con el objetivo de estar al 100% en la Supercopa de España frente al Athletic el próximo 7 de enero. Está es su segunda baja esta temporada después de haber pasado por una lesión en el sóleo de su pierna izquierda a mediados de octubre y le sin jugar más de tres semanas.

El comunicado médico de la lesión de Dani Olmo

El jugador del primer equipo 𝐃𝐚𝐧𝐢 𝐎𝐥𝐦𝐨 sufrió una luxación en el hombro izquierdo en el partido de ayer ante el Atlético de Madrid. Tras las pruebas realizadas, se ha optado por un tratamiento conservador. El tiempo aproximado de recuperación es de un mes.