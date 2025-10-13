La lesión de Dani Olmo es menos grave de lo esperado y no está descartado para el Clásico

La lesión de Dani Olmo es menos grave de lo esperado, no presenta rotura en el sóleo y no estaría descartado para poder jugar el Clásico con el Barcelona en el Santiago Bernabéu el próximo 26 de octubre. Sí se perderá los encuentros del equipo culé contra el Girona en Liga y el Olympiacos en Champions League.

«El jugador Dani Olmo sufre una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda, sin afectación conectiva. El tiempo de recuperación dependerá de la evolución, informa el Barcelona en un comunicado médico oficial este lunes.

Por lo tanto, Dani Olmo no presenta rotura como se esperaba en un primer momento tras regresar a Barcelona para pasar pruebas médicas después de abandonar la concentración de la selección española la semana pasada por esta lesión.

Una lesión más pequeña de lo esperado que según diversas informaciones desde Barcelona apuntan a que Dani Olmo podría estar entre dos y tres semanas de baja. Por lo tanto, se perderá seguro el partido del próximo fin de semana contra el Girona en Liga y el siguiente compromiso de Champions contra el Olympiacos griego.

Pero con este parte médico en la mano, Dani Olmo no está descartado para medirse al Real Madrid en el Clásico liguero del próximo 26 de octubre. Es evidente que si logra llegar lo hará muy justo. Pero no se le puede descartar. Si Hansi Flick desea no arriesgar con él, lo normal sería que no jugase ese partido contra los blancos.

Una enfermería blaugrana a la que este lunes se ha unido Ferran Torres por una sobrecarga muscular. Raphinha y Fermín López siguen recuperándose para intentar estar disponibles dentro de una semana ante el Girona. Y Lamine Yamal apura para poder estar al 100% contra el Real Madrid. Joan parece descartado para disputar este Clásico de Liga.