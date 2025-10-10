Olmo se rompe: nuevo lío de lesiones entre la selección y el Barcelona

Dani Olmo se ha roto en su gemelo este viernes con la selección española y es baja definitiva para el partido contra Georgia en Elche de clasificación para el Mundial de 2026. También para medirse a Bulgaria en Valladolid. El mediocentro del Barcelona llegó tocado desde el club culé a la concentración del combinado nacional y finalmente su lesión le ha obligado a parar. El jugador lo ha intentado hasta el último momento, pero no ha podido ser. La selección española es muy importante para Dani Olmo y por ello ha forzado para intentar estar disponible. Pero esta lesión le deja sin poder jugar a las órdenes de Luis de la Fuente en este parón internacional.

Nuevo lío de lesiones entre la selección española y el Barcelona. Tras los casos de Lamine Yamal en la absoluta y Marc Bernal con la sub-21, un nuevo jugador del equipo blaugrana tendrá que abandonar la concentración del equipo nacional. Este es Dani Olmo, que se ha lesionado en su gemelo y es baja. Una rotura muscular que deja a la selección española y al Barça sin un jugador importante en el centro del campo.

Dani Olmo llegó tocado a la concentración de la selección española en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas tras el partido disputado con el Barcelona frente al Sevilla. Tras varios entrenamientos con España, cuerpo médico y jugador han decidido parar y realizarle pruebas para ver el alcance de esta lesión. El centrocampista culé lo ha intentado hasta el final, pero se ha roto.

Comunicado de la selección española

Dani Olmo no podrá enfrentarse a Georgia en Elche y a Bulgaria en Valladolid por lesión. El jugador llegó el pasado lunes a la concentración con signos de fatiga muscular como informó el FC Barcelona. Desde ese momento la sintomatología ha ido mejorando poco a poco con tratamiento y dosificación de cargas. Por lo que en el día de hoy estaba planificado que el delantero hiciera exclusivamente una parte del entrenamiento programado donde ha referido molestias musculares en la pierna izquierda.

Por ello, se le han realizado unas pruebas complementarias y se le ha diagnosticado una lesión muscular de la que se ha informado a los servicios médicos del FC Barcelona. El jugador iniciará su recuperación en la concentración de la Selección y mañana regresará a Barcelona cuando el resto de la expedición viaje hasta Elche para enfrentarse a la selección georgiana.