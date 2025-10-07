Santi Denia defiende a Luis de la Fuente tras el lío con Lamine: «Siempre pone la salud por delante»

La convocatoria de Lamine Yamal con la selección española provocó un terremoto en el FC Barcelona. Aunque el club culé se movió rápidamente para informar de su recaída en su lesión de pubis y sacarle fuera de la lista, la federación no acabó muy contenta después de las últimas críticas que recibió Luis de la Fuente de Hansi Flick. Un ambiente de crispación en el que Santi Denia ha salido en defensa del que fue su compañero en la RFEF durante los últimos años.

«Los servicios médicos de la Federación Española son los mejores del mundo. Siempre se va a preservar la salud del futbolista siempre que esté en condiciones. Siempre hay unos límites, donde sí y no, donde está el jugador…», comenzó el ahora entrenador del Al Shahania, equipo con el que firmó el pasado verano.

En el parón de septiembre, Lamine se lesionó después de haber jugado contra Bulgaria y Turquía. Un hecho que provocó un tremendo enfado en el Barça después de seguir contando con él a pesar de que sentía molestias desde que se enfrentó al conjunto búlgaro. Eso hizo que Hnasi Flick señalase la poca comprensibilidad de De la Fuente a la hora de gestionar los minutos a su estrella, algo que para Santi Denia hace correctamente.

«Los minutos que tienen los jugadores con la selección en el porcentaje total del año no son muy altos. Es verdad que hay veces que te juegas una clasificación, hay que llegar a acuerdos y alcanzar un equilibrio. Siempre se habla con todos. La Federación tiene que presumir de diálogo», dijo.

Santi Denia niega mala relación entre De la Fuente y el Barça

Finalmente, Lamine se tuvo que quedar en Barcelona por su lesión y no estará frente a Georgia y Bulgaria. «No se puede tratar a todos los jugadores por igual. Hay momentos en un mismo jugador que, en función de un mes u otro, es diferente por situaciones. Hay que tratarlo en cada momento de forma particular. En la Federación siempre ha habido diálogo y por encima de todo está la salud del jugador», dijo.

Aunque en el Barça no están contentos con la gestión a la hora de administrar a sus futbolistas, el ex seleccionador de la Sub-21 afirma que no hay guerra RFEF-Barcelona: «La relación entre clubes y Federación ahora es buena. Que haya algún tipo de lesión entristece mucho. Se cuida al máximo con los servicios médicos, la carga física…cuando viene hay trabajo táctico y recuperación. Es un trabajo preventivo», confesó.