El Fenerbahce de Jasikevicius frena el efecto Pascual con un final de infarto en el que falló Punter

El Fenerbahce de Sarunas Jasikevicius, ex entrenador del Barcelona, acabó este martes con la gran racha de Xavi Pascual en su regreso al banquillo del Barça. El equipo culé perdió su segundo partido con el técnico de Gavá, nuevamente por sólo un punto de diferencia tras un final de infarto en la jornada 18 de la Euroliga (72-71) en el que el héroe fue Wade Baldwin y el villano Kevin Punter, que venía siendo el mejor jugador blaugrana en las últimas semanas.

El base estadounidense de Fenerbahce anotó tres tiros libres a falta de 10 segundos tras una polémica, y arriesgada, falta de Myles Cale para remontar en un último cuarto donde casi siempre fueron por debajo. Punter, en la jugada para ganar, cortocircuitó por completo y se encontró con una gran defensa de Devon Hall que terminó en tapón.

El escolta del Barcelona venía de hacer 43 puntos en el impresionante partidazo contra el Baskonia del pasado viernes en el Palau Blaugrana, pero fue uno de los culpables de que el efecto Pascual haya terminado, de momento. El conjunto azulgrana había cosechado nueve victorias consecutivas hasta el tropiezo por la mínima en Estambul.

Los azulgranas, con bajas importantes como las de Toko Shengelia y Will Clyburn, supieron reponerse a una desventaja de hasta 10 puntos en el segundo cuarto e incluso mandaron en el marcador en el último cuarto, comandados por un soberbio Darío Brizuela (19 puntos), que dio el relevo a Punter (20). Sin embargo, la diferencia de 24-4 en tiros libres lanzados a favor de los locales terminó por definir el choque.

Falta de Cale y tres puntos para los turcos

De hecho, la estricta decisión de los colegiados de conceder tres tiros desde la línea de personal a Baldwin a falta de 10 segundos para el final fue determinante para la remontada, que podría terminar con el liderato de los azulgranas (12 victorias y seis derrotas) y dejar solo en la cabeza al Hapoel Tel-Aviv.

En el arranque del duelo en el Ülker Sports Arena, los de Pascual reaccionaron al 4-0 de salida de los turcos con un parcial de 0-9 que provocó el primer tiempo muerto del encuentro. Sin embargo, no conseguían cerrar bien el aro, concediendo hasta seis rebotes ofensivos a su rival en el primer periodo.

El conjunto de Jasikevicius, que se apoyó en los ocho puntos del escolta estadounidense Talen Horton-Tucker, sacó provecho de las cuatro pérdidas azulgranas para cerrar el parcial cinco puntos por encima (17-13), una renta que siguió incrementando en el segundo cuarto.

El alero Tarik Biberovic, con 13 puntos en poco más de cuatro minutos, permitió a Fenerbahce alcanzar la máxima diferencia del encuentro a falta de dos minutos para el descanso (35-25), pero Punter salió al rescate. El escolta azulgrana abrió el parcial culé de 8-0 con un triple y acercó a los suyos con un 2+1 que hizo lucir el 35-33 antes de marcharse a vestuarios, todo tras una buena defensa de Tomas Satoransky que frustró la última posesión local.

El Fenerbahce da la cara ante el Barcelona

El vigente campeón de la competición trató de escaparse en la reanudación, aunque los azulgranas respondieron a la perfección a la presión. Dos tiros de tres del ala-pívot Miles Norris y de Brizuela situaban a los catalanes por primera vez en mucho tiempo por delante (48-50), Fenerbahce no se amilanó y consiguió llegar al parcial definitivo con la renta mínima (53-52).

De nuevo, dos triples de Brizuela rompían las hostilidades al comienzo del último cuarto (57-60); el escolta vasco lideró a los suyos con cuatro nuevos tantos para poner el +5 (59-64) con poco menos de seis minutos por delante. Lo siguió intentando desde el perímetro el Barça, que se repuso a dos intentos fallados con un robo del internacional español (61-66) que colocó la máxima renta blaugrana del duelo.

Los otomanos golpearon también desde la línea de 6,75 para recuperar el mando (67-66). A falta de un minuto, Punter tiraba de tres para poner por delante a los de Pascual, y con sólo 23 segundos por delante una falta personal sobre Jan Vesely situaba el 69-71 en el luminoso.

Sin embargo, una falta de Cale sobre Baldwin con sólo 10 segundos por delante permitía a Fenerbahce disponer de tres tiros libres, que anotó el norteamericano y una gran última defensa dejó el definitivo 72-71, que interrumpió la racha del Barcelona de Pascual.