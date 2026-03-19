La lesión de Joan García se queda en un susto y jugará ante el Rayo

Buenas noticias para el FC Barcelona: su portero Joan García no sufre ninguna lesión tras las molestias que le hicieron pedir el cambio en el partido de Champions League ante el Newcastle. Las pruebas médicas realizadas no detectaron lesión alguna, por lo que el club ha confirmado que el guardameta estará disponible para el técnico Hansi Flick de cara al próximo partido frente al Rayo Vallecano en la Liga. ￼

Joan García tuvo que abandonar el terreno de juego en los minutos finales del encuentro contra el Newcastle al sentir molestias en el gemelo izquierdo. La primera impresión fue preocupante, pero tras las pruebas médicas la situación se descartó como grave. El comunicado oficial del club recalca que no existe lesión, lo que supone un alivio para el cuerpo técnico y la afición, que temían la baja de uno de los porteros más utilizados esta temporada por Flick.

𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐌𝐄́𝐃𝐈𝐂𝐎 Las pruebas médicas realizadas esta mañana a 𝐉𝐨𝐚𝐧 𝐆𝐚𝐫𝐜𝐢𝐚 han descartado cualquier lesión. El jugador estará disponible para Hansi Flick para el próximo partido. pic.twitter.com/6EhJ2kUW9w — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 19, 2026

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La disponibilidad del portero azulgrana llega en un momento importante del calendario para el Barcelona. Tras su sólida victoria ante el Newcastle en Champions, donde el equipo se impuso con comodidad, el conjunto azulgrana afronta ahora un compromiso liguero clave contra el Rayo Vallecano antes del parón de selecciones. Tener al portero a disposición ofrece más opciones al entrenador para gestionar la portería, tanto en Liga como en la próxima eliminatoria europea. ￼

El descanso o la participación de Joan García ante el Rayo todavía estará en manos de Flick, que podría optar por dar descanso al portero pensando en los cuartos de final de la Champions League, donde el Barcelona se enfrentará al Atlético de Madrid. En ese escenario, disponer de todos sus efectivos sin lesiones es una buena noticia para el club. La confirmación médica también tranquiliza a la afición, que vio en las redes sociales cómo el portero pedía el cambio y encendía las alarmas. Finalmente, la nota positiva es que Joan García no se perderá partidos por lesión y seguirá siendo una opción en la portería del Barcelona y en la convocatoria de la Selección Española de este viernes.