La izquierda aprovecha los juramentos del Parlamento andaluz para lanzar sus mensajes ideológicos

En el día de hoy, los 109 diputados electos del Parlamento andaluz han tomado posesión de sus escaños en la sesión constitutiva de la XIII legislatura. La misma se ha celebrado en la sala Alberto Jiménez Becerril al encontrarse el Salón de Plenos en obras de restauración. En ella, varios parlamentarios de Adelante Andalucía y Por Andalucía han lanzado sus consignas ideológicas.

En un principio, la fórmula de acatamiento se limita a que cada parlamentario jure o prometa por su «conciencia y honor desempeñar fielmente el cargo» de diputado o diputada del Parlamento de Andalucía y «acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía para Andalucía». De esta forma, los diputados han sido llamados de manera individual y por orden alfabético de su primer apellido para realizar la posesión de sus respectivos escaños.

Por su parte, los 53 diputados del Partido Popular han optado por la fórmula del juramento a la hora de tomar posesión de su escaño. Los parlamentarios del PSOE, liderado por María Jesús Montero, se han decantado por la promesa. Los 15 de Vox han jurado añadiendo «y siempre por España» a la conclusión de su intervención.

La izquierda aprovecha para introducir sus consignas ideológicas

Entre los ocho diputados de Adelante Andalucía se han escuchado fórmulas especiales. Por ejemplo, en el caso del portavoz, José Ignacio García, que ha prometido «por imperativo legal», comprometiéndose a «trabajar para que los derechos humanos lleguen a todos los rincones de Andalucía y para que el poder y la soberanía residan en la clase trabajadora».

María del Carmen García, diputada de Adelante Andalucía, ha prometido también por «imperativo legal», comprometiéndose a «defender y dar voz a los sin voz, a los invisibles y a los más vulnerables»; además de a «proteger el territorio de Doñana» y a luchar “en contra del calentamiento global».

Por parte de los parlamentarios de Por Andalucía también han introducido variaciones. Antonio Maíllo, su candidato a presidir la Junta, se ha comprometido a «defender la sanidad pública frente a quienes hacen negocio con nuestras vidas» y también a «proteger los intereses de la clase trabajadora andaluza».

En la misma línea ha ido el diputado por Málaga de esta formación, Ernesto Alba, quien ha prometido acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía “por la juventud que no se resigna, que quiere construir su propio futuro, por el derecho a una vivienda digna y para traer al Parlamento la voz de los que alguna vez no han sido escuchados, y para demostrar que desde la política se pueden cambiar las cosas”.