El PSOE coloca a María Jesús Montero de senadora autonómica tras la debacle en las elecciones andaluzas

Tras el descalabro del PSOE en las elecciones de Andalucía del 17 de mayo, Pedro Sánchez ya ha encontrado sitio a María Jesús Montero: el Senado. De esta forma, Montero pasará a ser senadora por designación autonómica en los próximos días. La portavoz de los socialistas en el Parlamento de Andalucía coincidirá con sus compañeros Juan Espadas y Susana Díaz.

Tal y como han comunicado fuentes del partido, María Jesús Montero accederá a esta acta de senadora gracias a la renuncia de uno de los tres representantes socialistas en la Cámara Alta. En este caso, será Víctor González Fernández, quien actualmente es el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, el que deje paso a Montero.

De esta forma, María Jesús Montero va a compatibilizar su escaño con la portavocía del grupo socialista en el Parlamento andaluz y, de igual manera, con su cargo orgánico en la Ejecutiva nacional como vicesecretaria general del PSOE. De esta forma, Montero volverá a estar aforada ante la justicia, asegurándose así su protección ante los numerosos casos de corrupción que asedian a su partido.

Sueldo de 74.000 euros

María Jesús Montero cobrará por su nuevo puesto de senadora autonómica, en el peor de los casos, más de 74.000€. A esta cifra habrá que sumarle complementos en caso de que Montero forme parte de alguna comisión como portavoz.

No obstante, si compatibiliza las funciones en el Parlamento de Andalucía y en la Cámara Alta, las retribuciones variarán e incluso podrían llegar a ser más altas, puesto que cobraría también, única y exclusivamente, por sus asistencias a los plenos y a las comisiones que tengan lugar en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas.

Compartirá Senado con Susana Díaz y Juan Espadas

Como anécdota, María Jesús Montero compartirá Senado con sus compañeros socialistas andaluces Susana Díaz y Juan Espadas. Cabe destacar que Espadas fue quien sustituyó a Díaz como candidato a la Junta de Andalucía y Montero ha hecho lo propio con quien fuera alcalde de Sevilla.

Es decir, los últimos tres candidatos del PSOE en las elecciones de Andalucía han terminado con un escaño autonómico en la Cámara Alta.