Montero renuncia a su acta como diputada para liderar la oposición a Moreno en Andalucía

María Jesús Montero, secretaria general del PSOE andaluz, ha anunciado este lunes que el pasado viernes renunció a su acta como diputada en el Congreso de los Diputados, al tiempo que ha entregado en el Parlamento de Andalucía la documentación necesaria para ocupar su escaño. Montero, ex vicepresidenta primera del Gobierno de Pedro Sánchez, ha lamentado la creación de una duda «permanente» sobre su intención de tomar posesión como diputada regional tras el fracaso en las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo.

«Esto no podía responder más que al intento permanente de convertir la política en un lodazal», ha criticado María Jesús Montero, que ha pedido al Partido Popular que «rectifique» por haber dicho que no iba a recoger su acta de diputada, tal y como ella mantuvo «desde el minuto uno». Asimismo, la dirigente socialista ha dicho, en dirección al PP, que «ya les gustaría que yo no estuviera en el Parlamento andaluz».

Preguntada por si ha habido conversaciones con el PP de cara a la composición de la Mesa de la Cámara que se constituye el próximo jueves, ha dicho que no se ha producido «ningún contacto ni ninguna iniciativa» por parte del partido liderado en Andalucía por Juan Manuel Moreno Bonilla. Asimismo, ha calificado de «inédito» que no «haya ni una sola llamada» entre ambas formaciones.

Por último, ha aseverado que «siempre el partido ganador de las elecciones se ha puesto en contacto con el resto de los grupos para llegar a un acuerdo» y asegura que a Moreno Bonilla «le da pereza ponerse en movimiento» para la formación de un Gobierno en Andalucía, porque, dice, el Partido Popular no es un partido «acostumbrado al diálogo sino al rodillo de la mayoría absoluta».

Críticas a PP y Vox

«El PP no tiene prisa, pero Andalucía sí», ha zanjado la líder de los socialistas, que se ha referido al encuentro de Juanma Moreno con el presidente de Vox, Santiago Abascal, durante los actos en Madrid por la visita del papa y ha pedido que «se dé cuenta de qué se está hablando».

Tras asegurar que el presidente andaluz en funciones no confía en su partido, Montero ha respondido con un «rotundamente no» a la posibilidad de abstenerse para que Moreno pudiera ser investido y ha descartado dar su apoyo «a quienes están privatizando la sanidad pública y hacen que el bolsillo del ciudadano cuente para la educación».

«El PP es el que tiene el lío de entenderse con un partido que ya le está marcando la pauta», ha dicho la responsable del PSOE andaluz, que ha señalado que en Génova «ya le están diciendo a Moreno cómo es lo que tiene que hacer».