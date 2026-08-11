Hoy, 11 de agosto de 2026, se espera un cielo mayormente despejado en toda la provincia de Barcelona, aunque algunas nubes cubrirán el litoral. A medida que avance el día, se incrementará la nubosidad y podrían producirse chubascos y tormentas en el Prepirineo. Las temperaturas se mantendrán elevadas, con un viento suave que cambiará a dirección sureste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 11 de agosto

Barcelona: cielo nublado y calor persistente

El cielo de Barcelona se despereza lentamente esta mañana, con un suave manto de nubes que no promete mucho más que un pequeño respiro en el calor del verano. Con temperaturas mínimas en torno a los 26 grados y una sensación térmica que puede alcanzar los 37, es un día en el que el sol, que aparecerá a las 06:56, seguramente buscará brillar con fuerza. Aunque hay un leve riesgo de chubascos por la tarde-noche, no se espera que sean intensos.

Ya por la tarde, el viento soplará suavemente desde el este, a unos 10 km/h, lo que ayudará a que el ambiente, que puede volverse un poco pesado con una humedad que ronda el 90%, sea más llevadero. Las temperaturas irán escalando hasta alcanzar los 32 grados en su punto álgido, mientras la luz del día se irá apagando suavemente hasta las 20:55. Ciertamente, una jornada de verano donde la calidez y el cielo compartan protagonismo en esta vibrante ciudad.

L’ Hospitalet de Llobregat: ambiente variable con posible lluvia

Las primeras luces del día en L’ Hospitalet de Llobregat traen consigo un aire fresco y la promesa de un tiempo variable. Mientras se desvanecen las sombras de la mañana, el cielo se va tornando gris, augurando un panorama de inestabilidad que dará paso a rachas de viento fuerte y posibles lluvias por la tarde. La temperatura, que comenzará en un agradable 26 °C, permitirá disfrutar de un inicio de jornada templado, pero esta calma se verá interrumpida conforme avancen las horas.

A medida que el día progresa, el viento alcanzará velocidades de hasta 15 km/h y la sensación térmica podría elevarse hasta los 38 °C, a pesar de que la humedad relativa podría llegar al 95% en ciertos momentos, creando un ambiente denso. En la tarde-noche, la probabilidad de lluvia sube a un 10%, por lo que es recomendable no olvidar el paraguas si se planea salir.

Ambiente caluroso y nublado en Badalona

Esta jornada en Badalona comienza con un amanecer marcado por un cielo parcialmente nublado y temperaturas que rondan los 26°C. A medida que avance el día, se espera que el termómetro alcance un máximo de 32°C, con sensaciones térmicas que llegarán hasta los 39°C, lo que hará que el ambiente se sienta bastante caluroso. La probabilidad de lluvia es baja durante la mañana (5%) y es poco probable que veamos precipitaciones en el transcurso del día, ya que en la tarde-noche la probabilidad se reduce aún más a un 10%.

El viento soplará de forma moderada, con una velocidad media de 15 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 37 km/h, así que es conveniente tenerlo en cuenta. La humedad también estará presente, variando entre un 45% y un 90%, lo que brindará una sensación de ambiente un tanto pesado. Con el sol saliendo a las 6:55 y poniéndose a las 20:55, disfrutaremos de casi 14 horas de luz en esta jornada calurosa y variable.

Ambiente templado con nubes y viento en Sabadell

El tiempo se mantendrá estable a lo largo de la jornada, con algunas nubes apareciendo por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 22 y 34 grados, creando un ambiente templado, aunque se esperan ligeras ráfagas de viento que añadirán un toque fresco. Existe la posibilidad de algunas lluvias dispersas, especialmente durante la tarde-noche, pero sin alarmas.

Este día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre. Un paseo por el parque o una visita a una terraza son planes ideales para aprovechar el ambiente tranquilo que ofrecerá la ciudad.