El vídeo que perseguirá de por vida a María Jesús Montero: «Yo de mayor quiero ser como Zapatero»

María Jesús Montero, ex vicepresidenta primera del Gobierno de Pedro Sánchez, aseguró en plena campaña para las elecciones andaluzas, que «en unos años» su objetivo era «ser» como José Luis Rodríguez Zapatero. La líder del PSOE en Andalucía se refirió al ex presidente del Gobierno, imputado por tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal, como «un hombre bueno» y la persona a quien parecerse «en unos años».

«El presidente Zapatero, que se está pegando una campaña… que está volcado, como siempre», dijo Montero el pasado viernes desde Cádiz. «Presidente, ayudando a tu partido, en donde se necesita, y siempre con su optimismo, con su alegría, con su capacidad de ver siempre más allá en la política internacional, en la nacional, o en la de cada una de las comunidades», subrayó.

«Tenemos el honor siempre de tenerlo, como referente de este partido. Y lo digo siempre, yo quiero ser, en unos años, cuando termine de ser presidenta, como el presidente Zapatero», espetó entonces Montero. «No voy a decir quiero ser de mayor porque tenemos la misma edad…», añadió, en tono distendido.

Zapatero fue el invitado estrella del PSOE en la campaña de María Jesus Montero para unas elecciones que se saldaron con el peor resultado histórico de la formación. El que fuera presidente del Gobierno entre 2004 y 2011, aun sin cargo oficial en el partido socialista, apareció en varios mítines junto a Montero, quien especialmente en Cádiz, el día de cierre de campaña, quiso mostrar su veneración a la figura del imputado.

Montero, en cuestión de segundos, aseguró que sería presidenta de Andalucía tras los comicios y que quería parecerse a Rodríguez Zapatero. Su primera afirmación se tradujo días después en una derrota sin paliativos ante Juanma Moreno, quedándose en apenas 28 escaños, peor resultado histórico del PSOE, y el segundo, días después, con el auto de la Audiencia Nacional que acusa al ex presidente de liderar «una red de tráfico de influencias para obtener beneficios económicos», y le imputa delitos que suman hasta 19 años de cárcel.

«Yo quiero ser, en unos años, cuando termine de ser presidenta, como el presidente Zapatero», espetó Montero, desde el estrado, en el cierre de campaña en Cádiz. Días antes, en Jaén, no dudó en definir al socialista como su «talismán», además de decir, parafraseando a Antonio Machado, que Zapatero es «un hombre bueno, mi espejo, a quien quiero parecerme».

En Huelva, Rodríguez Zapatero también estuvo junto a María Jesús Montero. Entonces, la líder del PSOE andaluz trató de aprovechar el tirón mediático del ex presidente del Gobierno y ensalzó su figura. «Un referente de disponibilidad y de generosidad», dijo, añadiendo que «todos los días se bate el cobre» para defender a Pedro Sánchez. «Te lo agradecemos, presidente. Un hombre que es un orgullo del Partido Socialista, talismán de la campaña», añadió.

Imputado y «talismán» Zapatero

Zapatero, un «talismán» para Montero en una debacle electoral histórica, está desde el martes imputado por el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, en el marco del denominado caso Plus Ultra. Al que fuera jefe del Ejecutivo entre 2004 y 2011 se le investiga por presuntos delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal en una red llamada a obtener beneficios económicos.

El magistrado, en el auto, indica que Zapatero habría puesto sus «contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables» dentro de una estructura definida como «estable y jerarquizada».

24 horas después de la imputación, María Jesús Montero no se ha pronunciado sobre la investigación a la persona ante la que se derretía en campaña, pero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sí ha confirmado que Zapatero tiene todo su apoyo, y ha pedido «todo el respeto a la presunción de inocencia». El secretario general del PSOE ha realizado una defensa numantina de uno de sus antecesores y para ello no ha dudado en mencionar la guerra de Irak o el fin de ETA como méritos de Rodríguez Zapatero.