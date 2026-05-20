Bolsas y Mercados Españoles (BME) ha incorporado a Andino Inversiones Global como la séptima compañía que se suma a sus mercados en 2026.

La empresa ha debutado este miércoles en BME Growth con una subida del 4,67%, hasta los 3,14 euros. La compañía había fijado un precio de salida de 3 euros por título, lo que implicaba una valoración de 61,7 millones de euros.

Para ello, tomó como referencia el precio de cierre de Euronext Access+ del día anterior a su incorporación. Además se convierte en la quinta admisión a los mercados de crecimiento de BME en lo que va de año.

Con esta operación, las siete compañías incorporadas a los mercados de BME en 2026 son: TSK y Arteche (con salidas a bolsa) y Treelogic, Iniciativas Faro 2024 SOCIMI, Caminho Propício – SIC Imobiliária Fechada, Aldicer RE SOCIMI, Andino Inversiones Global (saltos al mercados de crecimiento de BME).

Valor inicial de 3 euros

El valor llega con una fuerte revalorización previa en París y con un discurso de expansión logística entre Latinoamérica y Europa.

La compañía salió a cotizar en Euronext Access+ París en enero de 2024 mediante un “listing técnico” con un precio de referencia inicial de 3,21 euros por acción y una valoración cercana a 66 millones de euros.

Algunos inversores esperan que el paso a BME Growth aumente liquidez y visibilidad en España, lo que podría impulsar valoración, del nivel de 3 euros consolidado en Euronext, si logra mejorar márgenes y reducir pérdidas.

Su código de negociación será ‘AIG’, mientras que el asesor registrado de la empresa es Armabex Asesores Registrados (Armanext) y Renta 4 Banco actuará como proveedor de liquidez.

Andino Inversiones Global es un holding español que cuenta con una participación del 67,3% en Andino Investment Holding, un conglomerado peruano especializado en servicios de logística e infraestructura en aeropuertos y puertos.

Ingresos de 130 millones

Dentro de Andino Inversiones Global se incluye Saasa. La compañía inició operaciones a mediados del mes de abril de su nueva terminal de carga en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, de la que se prevé una capacidad de 40.000 toneladas en el primer año.

La firma registró pérdidas de 9,6 millones de euros al cierre del 2025, el doble frente a los 4,4 millones del año anterior, mientras que los ingresos repuntaron un 32,1%, hasta situarse en los 130 millones de euros.