Polideportivo para 2.000 espectadores y parking de 400 plazas en los terrenos del antiguo Lluís Sitjar

Polideportivo para 2.000 espectadores y parking de 400 plazas en los terrenos del antiguo y hoy desaparecido estadio Lluís Sitjar en Palma.

Este es el proyecto que la Junta de Gobierno ha aprobado este miércoles, dando inicio a la tramitación para convocar el concurso de anteproyectos arquitectónicos para la remodelación de este emblemático espacio urbano del barrio de Es Fortí y que incluye, entre otras actuaciones, la construcción de un pabellón deportivo para más de 2.000 espectadores y un aparcamiento soterrado en la plaza Barcelona de 400 plazas.

Lo ha explicado este miércoles el alcalde, Jaime Martínez, que ha destacado la recuperación de un espacio emblemático de la ciudad de Palma y vinculado a la memoria colectiva de la ciudadanía.

En concreto, según ha explicado el primer edil, el proyecto contempla, además de la construcción de un nuevo pabellón deportivo que pueda ser un complemento a Son Moix como infraestructura de referencia, un aparcamiento soterrado y la reconversión de la plaza Barcelona en un balcón urbano, así como la consolidación del parque de Sa Riera como una gran zona verde.

El presupuesto global de la intervención asciende a aproximadamente 47,3 millones de euros y contempla más plazas de aparcamiento en la zona propia del futuro pabellón y unas 130 plazas más en una de las calles adyacentes.

Con los plazos que maneja el Consistorio, antes de que acabe el 2026 podría adjudicarse el concurso y las obras podrían comenzar a finales del 2027 o principios de 2028. Todo ello después de que en el año 2022 se iniciara el expediente de adquisición voluntaria de la titularidad de los 666 títulos a los copropietarios de los terrenos del antiguo Lluis Sitjar.

En este expediente se acordó que la cantidad a abonar por cada título sería de 19.508,16 euros, para lo cual se dotó de una partida global de 10,5 millones de euros. En 2023 se constató que el Ayuntamiento ya era propietario de 553 títulos, es decir, el 83,03% del total de los mismos.

Los 666 títulos fueron emitidos en 1945, cuando fue inaugurado el estadio de Es Fortí, pero algunos están en paradero desconocido, por lo que será prácticamente imposible conseguirlos todos.