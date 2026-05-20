Tana Rivera y Roca Rey dejan de esconderse: la imagen que delata su escapada juntos

La relación de Roca Rey y Tana Rivera avanza a pasos agigantados. La hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera ha roto con su habitual discreción para compartir en redes sociales de manera pública su último plan juntos. Una cita que llega semanas después de la grave cogida del torero en Sevilla y, por ello, es cuando menos significativa.

Desde que saliera a la luz su relación, lo cierto es que ni Tana ni Andrés se han escondido. De hecho, horas después de que se destapara esta unión, la joven no dudó en acompañar a su novio a una tarde de toros —en la que él se vistió de luces—. Aunque en ningún momento ha confirmado con palabras su idilio, a veces una imagen vale más que mil palabras, como ha ocurrido en este caso.

La foto que confirma la cita de Roca Rey y Tana Rivera

Dentro de unas horas, comienza una de las romerías más importantes para el pueblo andaluz —mayoritariamente—: el camino al Rocío. Durante varios días, las distintas hermandades se desplazarán hasta esta aldea de Huelva, que culminará el próximo 25 de mayo.

Antes de que comience la peregrinación, Tana y Roca Rey ya han comenzado a rezar sus plegarias. La joven, que tiene el perfil privado en redes sociales, ha publicado una imagen en la aldea de El Rocío. Una fotografía en la que aparecen velas encendidas —que simbólicamente son peticiones a la Virgen—. Una instantánea que ha compartido su pareja y con la que ha dado cuenta de que se ha sumado a este plan con la hija de Francisco y Eugenia.

Y no solo eso. Con esta foto —además de destapar que están juntos en El Rocío o que tienen creencias profundamente religiosas— también han desvelado que lo suyo va viento en popa. De hecho, el torero no volverá a una plaza hasta el próximo 28 de mayo —en la Corrida de la Prensa, en Las Ventas—, por lo que es probable que, durante estos días, se dejen ver en Huelva.

Con esta cita, a la que acudirá su entorno en unas horas u otros rostros conocidos, Tana y Andrés también han dejado ver que en Andalucía han encontrado un refugio perfecto donde estar alejados del foco mediático. De hecho, su primera cita pública —y que salió en prensa por primera vez— fue en un conocido restaurante en el centro de Sevilla.

En cualquier caso, esta escapada al Rocío supone un paso más en una relación que, aunque reciente, parece haberse consolidado en tiempo récord. Lejos de esconderse o jugar al despiste, Tana Rivera y Roca Rey han optado por compartir pequeños gestos con los que dejan claro que atraviesan un momento especialmente feliz. Y es que, tras semanas marcadas por la preocupación después de la cogida sufrida por el torero en Sevilla, la hija de Eugenia Martínez de Irujo se habría convertido en uno de sus grandes apoyos en la intimidad.