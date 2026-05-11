La prueba que demuestra que Roca Rey ha estado en la primera comunión del hijo de Tomás Páramo y María G. de Jaime

El pasado 28 de abril, Andrés Roca Rey recibió el alta hospitalaria tras sufrir una grave cornada en el muslo durante la celebración de la Feria de Abril. Desde entonces, la pregunta más repetida ha sido cuándo y dónde volverá a enfundarse el traje de luces. Sin embargo, mientras se resuelve esta incógnita, COOL ha podido comprobar que el torero no ha dejado de lado sus compromisos personales, una señal de que su recuperación avanza favorablemente. Y es que ha sido uno de los asistentes a la primera comunión del hijo mayor de Tomás Páramo y María G. de Jaime.

La presencia del diestro en esta especial jornada se ha conocido gracias a una publicación que ha compartido Tomás Páramo en su perfil oficial de Instagram, donde ha mostrado un carrusel de imágenes de la celebración. Entre todas ellas, COOL se ha detenido atentamente en una en la que aparece el pequeño subido a hombros de un hombre del que apenas se aprecia parte del rostro. Aunque sí se le distingue claramente una de sus orejas, un rasgo que ha sido más que suficiente para descubrir que se trataba del torero peruano, ya que la parte del cuerpo mencionada presenta las mismas características que la del mencionado, con un cartílago fino y un lóbulo bastante corto.

Según las últimas informaciones, el próximo 15 de mayo es la fecha en la que Roca Rey tiene como objetivo reaparecer en la Feria del Caballo de Jerez. Lo hará junto a Morante de la Puebla, el maestro cuyo estado de salud también ha estado en el punto de mira tras sufrir una cornada muy grave en la Plaza de la Maestranza de Sevilla. Hasta ahora, había muchos que dudaban de la presencia de Andrés, pero lo cierto es que, al ver que ha podido disfrutar de la primera comunión del hijo de Tomás Páramo, todo indica que es muy probable que esté listo para regresar al ruedo.

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La amistad de Roca Rey y Tomás Páramo

Roca Rey siempre ha estado muy unido a Tomás Páramo y María G. de Jaime. Tanto es así que, cuando ha tenido algún susto de salud ligado a su profesión, el matrimonio se ha convertido en un gran apoyo para él. Sin ir más lejos, durante su última cornada, el influencer fue fotografiado junto a Tana Rivera (actual pareja del torero) y Francisco Rivera en las inmediaciones del hospital. Además, tampoco tuvo problema en actualizar a los medios de comunicación cómo se encontraba. «Gracias a Dios, dentro de la gravedad, no ha afectado nada más importante, así que ahora que tenga una buena recuperación y cuanto antes pueda ser y ya está», señalaba, deshaciéndose en halagos hacia la faena que realizó en La Maestranza. «Es un gran figurón del toreo», expresaba.

Públicamente, Tomás siempre ha salido en defensa de su íntimo amigo y es por ello por lo que Roca Rey parece que tampoco ha querido perderse un día tan importante para sus amigos, como la primera comunión de su primogénito.