Andrés Roca Rey recibe el alta hospitalaria tras su complicada cornada en La Maestranza: «He tenido mucha suerte»

Andrés Roca Rey ha recibido el alta médica tras llevar varios días ingresado en el Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz de Sevilla. El diestro se puso en manos de profesionales, de manera urgente, cuando recibió una grave cornada de 35 centímetros en la parte interna del muslo, lo que le provocó un importante destrozo muscular que ha tenido en vilo a todos sus seguidores durante los últimos días.

Multitud de amigos y familiares se han acercado a las inmediaciones del hospital para visitar al torero, haciendo así más amena su estancia. Una estancia que este martes, 28 de abril, ha llegado a su fin. El peruano ha salido del centro a mediodía y, lejos de mostrarse reacio, ha decidido conceder sus primeras declaraciones tras lo ocurrido a los medios de comunicación encargados de cubrir sus pasos.

«Me encuentro bien, pero creo que ahora viene la parte dura de la recuperación, que es la rehabilitación. Pero estoy contento de poder estar aquí. Tenía muchas ganas de salir del hospital. Además, estoy muy agradecido a ustedes por estar pendientes. A la vida, a Dios y a toda la gente que ha estado preocupada por mí», comenzaba a decir.

El peruano continuaba señalando que, a pesar de lo ocurrido, para él había sido una faena muy importante y bonita la sucedida el pasado 23 de abril en la capital hispalense. «Yo me sentía muy tranquilo y muy a gusto. Y sobre todo, muy de verdad. Pero bueno, al final llegó el percance. Aunque me quedo con un buen sabor de boca, ya no solamente por lo que sentí interiormente, sino por todo el cariño y toda esa pasión y entrega que me ha demostrado el público sevillano», expresaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Andres Roca Rey (@rocarey)

Sobre la fecha en la que plantea regresar al ruedo, Roca Rey ha hecho hincapié en que aún es pronto para hablar de un día en concreto. «Hay muchos destrozos musculares. Tuve mucha suerte con el tema de arterias y eso. Pero hay muchos destrozos musculares. Entonces no lo sé. Dependo de la fisioterapia. Mañana empiezo a rehabilitarme», contaba. Y es que cabe destacar que no ha pasado desapercibido que ha salido del hospital andando, pero con ayuda de un bastón.

Para terminar, el diestro volvía a destacar el cariño que había recibido estos días, algo que le tiene completamente fascinado. Además, también se ha sentido muy agradecido con la parte de su familia que ha viajado desde Perú hasta España para poder visitarla. «Desde luego, he sacado provecho para pensar, descansar y parar. Y bueno, solamente quería agradecerles a ustedes por haber estado tan pendientes», concluía, haciendo referencia a los periodistas.