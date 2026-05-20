Este 20 de mayo, Iker Casillas celebra 45 años convertido en mucho más que una leyenda del fútbol español. El ex portero del Real Madrid y de la Selección acumula una trayectoria repleta de éxitos dentro y fuera del terreno de juego. Porque, además de levantar todos los títulos posibles bajo los palos, el de Navalacruz ha sabido construir un sólido perfil empresarial gracias a la fortuna amasada durante décadas y a una imagen pública que sigue siendo una de las más cotizadas del panorama nacional.

Lejos de limitarse a vivir de sus rentas deportivas, Casillas ha diversificado sus inversiones en distintos sectores, desde el inmobiliario hasta el tecnológico o la hostelería. Precisamente, uno de sus proyectos más personales está ligado a sus raíces abulenses: el restaurante ubicado en Navalacruz, el pueblo que siempre ha llevado por bandera y al que permanece profundamente unido. Un negocio que nació como homenaje a su tierra y que se ha convertido en uno de los grandes reclamos de la zona, aunque no exento de cambios internos. Entre ellos, la salida de su primo, que ya no forma parte del proyecto hostelero con el que el exguardameta quiso impulsar económicamente el municipio tras el devastador incendio que arrasó parte de la Sierra de Gredos en 2021.

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COOL ha podido hablar con Diego Casillas, primo del ex guardameta, que ha comenzado un nuevo proyecto en solitario tras cinco años inmerso en el bar restaurante de Navalacruz que abrió junto a Iker.

Así funciona en la actualidad el restaurante de Iker Casillas en Navalacruz

El pasado año, Diego puso fin a esta aventura empresarial junto a su primo —así como las redes sociales del bar, que han desaparecido—. ¿El motivo? La apertura de El Burladero, un restaurante de tapas y raciones con música en directo, también en Navalacruz —lo que supone que le hace la competencia directa a Iker—. «Lo dejé hace un año y abrí otro restaurante como tal. Lo que ves en Google del restaurante es cuando lo llevaba yo», nos cuenta. Además, cuando anunció en redes esta decisión, explicó que «pasaría el testigo» a otra persona y que el negocio familiar, pese a su salida, continuaría, como así ha sido.

Tal y como ha podido conocer este medio, Iker Casillas alquiló el local hace cinco años a un vecino de la zona —por lo que no es el propietario del inmueble donde tiene su restaurante, sino que paga una renta por él—. Además, el guardameta tiene a su cargo a una mujer, que también trabajó como camarera durante la etapa de Diego Casillas, que es la que está al frente del bar del ex de Sara Carbonero.

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Por su parte, su primo Diego ha emprendido un nuevo negocio tras más de cuatro años mano a mano inmersos en el bar Casillas. En esta conversación con COOL, el chef nos cuenta que «Iker ya ha estado unas cuantas veces» en su nuevo restaurante. Una prueba que demuestra que la relación familiar se mantiene intacta pese a esta ruptura empresarial. De hecho, aunque Diego ha optado por seguir su propio camino en el mundo de los fogones, el excapitán del Real Madrid ha continuado con el proyecto que empezaron juntos y el cual visita cada vez que vuelve a Navalacruz, donde además comenzó hace unos años a construirse una casa.