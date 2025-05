Iker Casillas ha celebrado por todo lo alto su cumpleaños. El próximo 20 de mayo, el ex guardameta del Real Madrid soplará 44 velas con su entorno más cercano. A pesar de que el ex de Sara Carbonero presume de tener amistades de la talla de Luis Figo o Gerard Piqué, la realidad es que el deportista retirado prefiere festejar sus aniversarios de vida con los de siempre y con todas las personas de su pueblo, Navalacruz. Precisamente, cada año y por estas fechas, el que fuera capitán de la Selección Española decreta un día festivo en esta localidad, que está completamente blindada, para invitar a todos los vecinos de la tierra que le vio nacer a su fiesta, a la que LOOK ha tenido acceso a anécdotas y detalles.

Así fue el 44 cumpleaños de Iker Casillas en su pueblo

LOOK ha podido conocer de primera mano datos exclusivos del 44 cumpleaños de Iker Casillas, que ha durado tres días. El ex guardameta es muy querido en su pueblo y, a pesar de su fama, nadie de su entorno se ha prestado nunca a dar entrevistas sobre su vida personal y privada en Navalacruz. Es en este lugar donde Iker se siente seguro y aunque en varias ocasiones la prensa se ha trasladado hasta allí, los vecinos no quieren pronunciarse sobre él, ya que es muy querido. Como muestra de agradecimiento por el apoyo a su carrera, el ex de Sara Carbonero -que en el pasado era una más en este pueblo-, el deportista retirado decretó este pasado fin de semana un día festivo en la localidad. Es decir, aunque los bares están abiertos para fomentar el consumo durante su fiesta y, de esta manera, que los negocios puedan aumentar su caja, muchas personas de este pueblo no trabajan para disfrutar de su cumpleaños y él, a cambio, paga los espectáculos de su bolsillo.

Iker Casillas invita a todo su pueblo a la celebración de su 44 cumpleaños. (FOTO: REDES SOCIALES)

Tal y como ha podido saber este medio, también reservó una casa rural en la que alojó a sus personas más allegadas que viajaron hasta su pueblo. Por su parte, Casillas también invitó a «un grupo de jóvenes» a pernoctar en esta casa y es que el que fuera portero del club merengue desató la locura durante los tres días que duro la fiesta ya que todas las chicas se pelearon por bailar con él.

Días antes de cumplir una cifra más, Casillas ha disfrutado por todo lo alto de su pueblo en las últimas horas. Desde el pasado viernes 16 de mayo, el que fuera capitán del Real Madrid estuvo de celebración. Precisamente, ese día, el deportista reunió a sus íntimos amigos en su bar, donde actuó un grupo de flamenco. Al día siguiente, el sábado, en una de las calles de Navalacruz montó un toro mecánico y un campo de fútbol para los niños del pueblo mientras una charanga animó los bares de la localidad.

Iker Casillas. (FOTO: REDES SOCIALES)

Por si fuera poco, para poner la guinda al pastel, el domingo 18 también hubo fiesta. A mediodía invitó a comer y, por la noche, contrató a una orquesta que él mismo pagó. Tal y como el propio Iker ha compartido en sus redes sociales, el pueblo disfrutó de una fiesta temática inspirada en el lejano oeste.