Amaral y gira mundial: las dos grandes sorpresas del último estadio de Aitana

Aitana ha vuelto a conquistar a todo un estadio por tercera vez consecutiva. Después de subirse al escenario del Estadio Olímpico Lluís Companys, ubicado en Barcelona, la catalana puso rumbo a Madrid para realizar dos noches de espectáculo, que no han pasado desapercibidas, en el Riyadh Air Metropolitano. El pasado 31 de julio tuvo lugar la última y, una vez más, logró un gran triunfo delante de las más de 60.000 personas que se reunieron para disfrutar de su música.

Si en el primer concierto de estadio en la capital Aitana sorprendió llevando a invitados del caché de David Bisbal, Hombres G y Amaia (su compañera de Operación Triunfo), esta vez la intérprete de Vas a quedarte no se ha quedado atrás y ha contado con la compañía de Amaral en el escenario. Juntos cantaron la mítica canción Son mis amigos, la cual se lanzó cuando Aitana tan solo tenía 6 años, aunque eso no ha sido excusa para no sabérsela de principio a fin, ya que se ha consolidado como todo un himno que ha pasado de generación en generación.

Cantar esta mítica canción de la industria musical de nuestro país ha sido un sueño cumplido para Aitana. Así lo confirmó ella misma en el plató de El Hormiguero, donde contó, sin ningún tipo de tapujos, que un día se cruzó al grupo Amaral y les comentó que le encantaría cantar ese tema junto a ellos. «Soy vuestra fan, me moriría de la ilusión y mis amigas se morirían también. Nos moriríamos todos», confesó. Unas palabras que tuvieron una respuesta inmediata por parte del grupo, que aprovechó uno de sus conciertos en el Festival Interestelar para aceptar la propuesta. «Aitana, sí queremos cantar contigo», decían. Y dicho y hecho, así ha sido.

Pero esa no fue la única sorpresa que Aitana tenía guardada para su último concierto en el estadio mencionado. Antes de despedirse de sus fans, la joven anunció una noticia que muchos esperaban: la realización de una gira mundial para 2026 de su último álbum, Cuarto Azul. Según mostró en las pantallas del escenario, esas son las ciudades en las que actuará: A Coruña, Barcelona, Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de México, Guadalajara, Las Palmas, Lisboa, Londres, Los Ángeles, Madrid, Málaga, Miami, Miran, Montevideo, Murcia, Nueva York, Palma de Mallorca, París, San José (Costa Rica), Santiago de Chile, Sevilla, Valencia y Zaragoza. Por ahora, se desconocen fechas y cuándo saldrán a la venta las entradas.

Anuncio de tour mundial de Aitana para 2026. (Foto: Instagram)

«Ha sido mucho trabajo. Hasta ahora no me había permitido sentir. No quería fallar, porque sentía que os había fallado cambiando tantas veces la fecha. No sé si volveré a hacer estadios alguna vez en mi vida. Gracias por confiar en mí», concluía.