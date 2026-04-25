Roca Rey reaparece en redes sociales con el apoyo de Tana Rivera: «Una vez más lo volviste a hacer… Eterno Roca Rey»

Andrés Roca Rey ha vuelto a aparecer en redes sociales tras la grave cogida sufrida el pasado jueves en la Real Maestranza de Sevilla, uno de los momentos más tensos de la temporada taurina reciente. El percance se produjo en el instante clave de la lidia, cuando el diestro peruano entraba a matar, momento en el que el toro le prendió de forma violenta, generando gran preocupación en el mundo del toreo.

El suceso dejó en vilo a aficionados, compañeros de profesión y familiares, mientras su entorno más cercano permanecía en silencio durante las primeras horas posteriores a la cornada. En ese periodo, la única voz pública que rompió el silencio sobre el estado del diestro, fue la de Francisco Rivera Ordóñez, el cual ofreció algunas declaraciones sobre el estado del maestro.

Tras el percance, Roca Rey fue trasladado de urgencia al hospital, donde tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. El torero ingresó inicialmente en la UCI, aunque horas después fue trasladado a planta tras una evolución favorable dentro de la gravedad. Durante ese tiempo, las visitas estuvieron restringidas, lo que aumentó la expectación sobre su estado real de salud.

En paralelo, el diestro ha reaparecido en redes sociales con un vídeo que recoge imágenes de la faena en la que se produjo el percance. En las secuencias se observa el momento exacto de la cogida, cuando el toro le alcanza en el muslo derecho, provocando una herida con una trayectoria de aproximadamente 35 centímetros en dos direcciones, además de una importante rotura muscular y afectación del paquete vasculonervioso, lo que obligó a una intervención quirúrgica inmediata.

La vuelta a las redes sociales con ‘Mi héroe’ de Antonio Orozco como banda sonora

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El vídeo no incluye ningún texto explicativo, únicamente está acompañado por la canción Mi héroe de Antonio Orozco, un detalle que ha sido interpretado por muchos seguidores como un mensaje simbólico en medio de la recuperación.

La reacción en redes sociales no se ha hecho esperar. Cientos de mensajes de apoyo han inundado las publicaciones del torero, entre ellos algunos de figuras conocidas del entorno mediático y taurino. Uno de los más comentados ha sido el de Tana Rivera, hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera Ordóñez, quien escribió: «Una vez más lo volviste a hacer… Eterno Roca Rey».

También se han sumado mensajes de apoyo como el del creador de contenido Pablo Castellanos, que aseguraba que «eres de otro planeta que aún está por descubrir. En nada estás de vuelta», o el bailaor Farruquito, que le deseó una pronta recuperación con un «que Dios ponga su mano y no sea nada».

Tras varias horas de incertidumbre, Fran Rivera volvió a pronunciarse públicamente, destacando la gravedad del percance y la actitud del torero en el ruedo. En sus palabras, señaló que «ha sido una cornada muy importante de una figura del toreo que vino a jugarse la vida sin trampa ni cartón, con un toro peligrosísimo. Estuvo a la altura del torero que es».

La visita de Fran y Tana Rivera con Tomás Páramo a Roca Rey

Ya en planta, el entorno más cercano del diestro ha podido visitarlo. En la mañana de este seguimiento hospitalario, Fran y Tana Rivera se han acercado a visitar al diestro, junto al creador de contenido y amigo, Tomás Páramo, el cual ha estado constantemente encima de su evolución.

Actualmente, la recuperación de Roca Rey está siendo controlada de forma exhaustiva por el equipo médico, que sigue muy pendiente de las lesiones musculares y vasculares derivadas de la cornada. Aunque el calendario del torero incluye varios compromisos próximos, por el momento no se ha emitido ningún comunicado oficial sobre su reaparición, incluida la corrida prevista para el 1 de mayo en Monterrey, México, que sigue en el aire a la espera de su evolución.