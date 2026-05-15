La última guardiana de Cantora destapa a Isabel Pantoja: “Llevo siete meses sin cobrar”

La familia Pantoja es un pozo sin fondo de noticias del corazón. Durante años, las tramas que han rodeado a Isabel Pantoja, Kiko Rivera e Isa Pantoja han llenado platós, portadas de revistas y enfrentamientos familiares que terminaron por romper la relación entre muchos de sus miembros. Pero hay otro nombre que siempre aparece ligado a la historia de la tonadillera: Cantora. La finca adquirió una enorme fama en los años 90 y, con el paso del tiempo, también se convirtió en escenario de rumores, conflictos y testimonios incómodos. Ya supimos algunos de los episodios que marcaron a Isa Pantoja dentro de aquellas paredes y ahora un nuevo nombre salta a la palestra: Almudena Mateos, la última guardesa de la finca de Isabel Pantoja.

En el comienzo de su relato, Almudena lo deja claro: «Agustín e Isabel no se preocuparon por mí en ningún momento». Una frase demoledora que marca el tono de toda su entrevista en ¡De Viernes!. Según explica, cuando la empresa de la tonadillera la contrató, lo hizo bajo el cargo de administrativa, aunque la realidad de su trabajo terminó siendo muy distinta. Mateos asegura que nunca le dejaron claras cuáles serían realmente sus funciones y que, poco a poco, comenzaron a cargarle responsabilidades relacionadas directamente con el mantenimiento de la finca.

La guardesa de Cantora explica que terminó viviendo prácticamente aislada dentro de la propiedad. «Vivía en una casa que se habilitó para un matrimonio y yo vivía allí con mi hija, algo que no era lógico», relata. Entre las tareas que le asignaron estaban recibir a las personas que llegaban a la finca, controlar que los perros no se escaparan y vigilar que no faltara absolutamente nada dentro de la propiedad.

Otro de los puntos que más llamó la atención durante la entrevista fue la imagen que, según Almudena, proyectaba Isabel Pantoja dentro de Cantora. Durante años se habló públicamente de una tonadillera triste, encerrada y completamente hundida tras sus problemas familiares y económicos. Sin embargo, la guardesa desmonta parcialmente esa versión: «Yo la escuchaba reír, cantar… No se le veía triste».

Coches de madrugada y noches de mistero

Uno de los momentos más inquietantes de su testimonio llega cuando habla de movimientos extraños dentro de la finca. «A veces llegaban coches a las dos o tres de la mañana, se quedaban allí varios días y luego se volvían a ir de madrugada», afirma. Sobre quiénes eran esas personas o qué hacían exactamente allí, Almudena reconoce que no tiene demasiada información, aunque insiste en que no tenían relación con la mudanza o el mantenimiento habitual de Cantora.

Con el paso de los meses, la situación comenzó a complicarse todavía más. Según denuncia, dejó de cobrar su salario mientras las exigencias seguían siendo las mismas. «Aunque estaba sin cobrar y ellos lo sabían, me seguían pidiendo cosas. Llegó un momento en que había situaciones que no me gustaban y todos sabemos que lo que rodea a Isabel Pantoja no es bueno», explica.

Los colaboradores de ¡De Viernes! le preguntaron si había reclamado el dinero adeudado y su respuesta fue directa. «He reclamado a través del asesor principal, Enrique, que es con quien hablaba de cualquier tema. Al principio me respondía de vez en cuando y siempre para mentir», aseguró.

Sin luz, ni agua y aislada en la finca

La situación alcanzó un punto todavía más delicado durante las Navidades de 2025. Almudena explica que un fusible se fundió dentro de la finca y que, tras avisar del problema el 30 de diciembre, no obtuvo respuesta hasta el 2 de enero. A eso se sumaron importantes problemas con el agua y humedades provocadas por las lluvias, que incluso le impedían salir de la propiedad en algunos momentos.

«Es difícil vivir en esas condiciones y más aún cuando te tocan el tema económico de esta manera, sobre todo cuando llevas sin cobrar 7 meses», confesó durante la entrevista. Según explica, abandonar la finca tampoco era una opción sencilla, ya que hacerlo podía interpretarse como un abandono de su puesto de trabajo y convertirse en motivo de despido.

Cuando Terelu Campos le preguntó cómo conseguía llenar la nevera después de tantos meses sin cobrar, Almudena fue muy clara: «Me tiene que ayudar mi familia».

«No quería verme relacionada con nada de que tuviera que ver con Isabel Pantoja»

En plena entrevista, la guardesa también reconoció que muchas personas de su entorno desconocían dónde trabajaba realmente. «Hay mucha gente que se está enterando ahora de que trabajo en Cantora», explicó. Y añadió una frase que resume perfectamente el tono de toda su intervención: «Yo no quise decir nada de dónde trabajaba, porque es un trabajo y ya. Todo lo que rodea a Isabel Pantoja no es bueno y no quería verme relacionada con nada de ello».

Además, aseguró que apenas coincidía con la tonadillera dentro de la finca y que las pocas veces que la veía, esta ni siquiera le dirigía la palabra. Mientras tanto, Almudena Mateos asegura que lleva ya siete meses sin cobrar y sobreviviendo gracias a la ayuda económica de su familia.