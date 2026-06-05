Almudena Cid estalla tras ser preguntada por Christian Gálvez: «Me parece tan injusto todo esto…»

Almudena Cid ya no puede más. La ex gimnasta ha reaparecido delante de las cámaras en la presentación del FesTVal Vitoria-Gasteiz, y lo ha hecho tras una larga temporada alejada del foco mediático. Durante su presencia, más allá de contar cómo se encuentra, lo cierto es que ha protagonizado un momento un tanto tenso con la prensa. Y es que, al oír cómo los periodistas le preguntaban de nuevo por Christian Gálvez —su ex marido y el encargado de presentar junto a su actual pareja el evento del Papa en el Santiago Bernabéu—, ha decidido estallar como nunca antes lo había hecho.

«¿Por qué a él nunca le preguntáis por mí? Cuando le preguntes, yo contesto. Porque me parece tan injusto todo esto desde hace cinco años…», comenzaba a decir, subrayando que no le parecía justo tener que enfrentarse a este tipo de situaciones. «Es de muy mal gusto. No lo estáis haciendo en igualdad de condiciones», sentenciaba.

Antes de terminar su intervención con los medios, Almudena señalaba que era una situación «desagradable» y que estaba deseando irse «para tomarse un refresco». No obstante, antes de hacerlo, invitaba a los reporteros a reflexionar sobre lo ocurrido. «Me duele que me hagáis estas preguntas. Me incomodan y quiero pasar página. Creo que todo este tiempo que estamos aquí para mí no me sirve en mi vida. Y no me he ido por respeto, pero es para haberos dejado colgadas aquí con el micrófono», concluía. ¡Dale al play para verlo!