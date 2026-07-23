Loli Domínguez, cocinera, sobre la ensaladilla rusa más rica: «No lleva atún ni bonito, sino 2 puñados de gambas y 1 huevo frito»

La ensaladilla rusa más rica la hace esta cocinera, Loli Domínguez no duda en darnos una serie de consejos sobre cómo preparar un plato ideal para el verano. Será el momento de empezar a prepararse para una de las comidas más deliciosas que existen que puede darnos ese plus de buenas sensaciones que sólo una buena ensaladilla es capaz de darnos. Llega un momento en el que tocará empezar a tener en consideración este tipo de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca.

La ensaladilla es un plato de temporada que puede acabar siendo el que mejor se adaptará a unas necesidades que deberemos empezar a ver llegar. Estos días en los que quizás nos apetece un plato diferente, nada mejor para disfrutarlo que esta combinación de lo más especial. Una ensaladilla un poco diferente que hará realidad estos cambios de tendencia que queremos empezar a visualizar de una forma diferente. Este atún que cambiamos por bonito, las gambas y el huevo frito harán realidad un plato de ensueño que nos presenta la cocinera Loli Domínguez.

La ensaladilla más rica la hace la cocinera Loli Domínguez

Loli Domínguez es una experta en cocina que puede darnos una serie de elementos que pueden ser claves. En estos días en los que quizás hasta el momento nadie hubiera imaginado que tuviéramos por delante. Un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Podemos conseguir una receta de lo más especial cuando actualizamos un plato de esos que pueden quedar de vicio. Sólo es cuestión de cambiar un poco los ingredientes para hacer realidad este cambio de tendencia que puede ser esencial y que quizás hasta el momento no sabíamos.

Es hora de conocer el secreto mejor guardado de una cocinera que puede darnos esa combinación de ingredientes ganadora, de la mano de una receta de esas que impresionan y que pueden ser claves. Una ensaladilla es el plato fresco de la temporada que podemos llevar a cualquier lugar.

Esta base de ensaladilla tradicional, la transforma por completo una cocinera como Loli Domínguez que representa esta comida casera que se prepara con todo el amor del mundo. Esta receta de verano te va a enamorar al primer bocado.

No lleva atún ni bonito, sino 2 puñados de gambas y huevo frito

Vamos a cambiar un poco los ingredientes de la ensaladilla tradicional y los vamos a transformar por una receta un poco diferente. En lugar del atún o el bonito, vamos a ponerle unas gambas que son las reinas del mar. Una buena base que junto el huevo frito hará las delicias de toda la familia.

Ingredientes:

½ Kg de gambas (frescos o congelados)

1 kg de patatas para cocer

3 cucharadas soperas de guisantes (crudos o de bote)

1 zanahoria grande o 2 zanahorias medianas

300 gramos de mayonesa

Cebollino fresco para decorar

Sal y pimienta negra (al gusto)

Preparación:

Para comenzar, lava las patatas y las zanahorias con abundante agua. Ponlas a cocinar en una cazuela grande, sin pelarlas. Añade un puñado de sal. Las patatas y las zanahorias tienen diferentes tiempos de cocción, por eso es importante comprobar si la zanahoria está blanda para que no se pase. Una vez que las patatas y las zanahorias estén cocidas, apaga el fuego, escurre y deja enfriar. En caso de que las gambas no estén cocidas, pon a calentar otra cazuela con agua. Una vez que rompa en ebullición, agrega una pizca de sal e incorpora las gambas. Solo bastará unos minutos para que estén en su punto. Si te excedes con el tiempo, pelarlas será más difícil. Escurre las gambas, córtales la cabeza y pélalas cuidadosamente para que no se deshagan. Repite el proceso anterior con todas las gambas y córtalas en trozos pequeños de 1 o 2 centímetros aproximadamente. Ahora, pela y pica las zanahorias y las patatas en trozos pequeños. Arma la ensaladilla en un bol mezclando la patata picada, gran parte de la zanahoria, las gambas y casi todos los guisantes. A continuación, incorpora la mitad de la mayonesa y mezcla todos los ingredientes utilizando una cuchara de madera. Rectifica de sal si es necesario. Coloca la ensaladilla en una fuente, cúbrela con el resto de la mayonesa usando una cuchara o una espátula y decora con la zanahoria y los guisantes que quedaron. Para finalizar, pica un poco de cebollino o perejil muy menudito y agrega por encima para darle un toque verde y aromático a esta deliciosa ensaladilla.

Puedes coronar la ensalada con un huevo frito, le dará una cremosidad extra y un sabor inesperado. Esta ensaladilla la puedes servir fría o templada, en cualquier caso es un buen básico que no puedes dejar escapar.