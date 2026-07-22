Queque de zanahoria: receta casera jugosa y muy esponjosa

Hay pasteles que nacen para impresionar con coberturas recargadas y otros, mucho más honestos, que conquistan desde el primer bocado gracias a una textura húmeda imposible de olvidar. El queque de zanahoria pertenece sin duda al segundo grupo. Lejos de lo que muchos piensan, la verdura rallada no aporta un sabor vegetal intrusivo, sino que actúa como un agente humectante natural extraordinario. Al fundirse lentamente durante el horneado, libera el agua justa para que la miga conserve una ternura envidiable durante días, evitando esa molesta sequedad típica de los bizcochos industriales.

Combinada con el dulzor meloso del azúcar moreno y el calor envolvente de la canela, la zanahoria se transforma por completo. Lograr ese punto exacto donde la corteza luce dorada y crujiente mientras el interior mantiene una consistencia jugosa y compacta es un pequeño placer casero al alcance de cualquier cocina.

Ingredientes

350 gramos de zanahorias frescas y tersas (pesadas ya limpias).

250 gramos de harina de trigo común.

200 gramos de azúcar moreno de caña.

4 huevos camperos grandes.

150 mililitros de aceite de girasol o de maíz.

1 sobre (16 gramos) de levadura química en polvo.

Una cucharadita generosa de canela molida y media de nuez moscada.

Una pizca de sal y la ralladura de una naranja.

Cómo hacer queque de zanahoria paso a paso

Empieza encendiendo el horno a 180 grados centígrados con resistencias arriba y abajo. Engrasa un molde de los de plumcake con mantequilla y pon una pizca de harina por las paredes. Pela las zanahorias y rállalas utilizando la parte fina del rallador manual. Este punto es clave: una ralladura demasiado gruesa dejará trozos perceptibles en la miga, mientras que el formato fino se integra por completo fundiéndose con la masa. En un bol amplio, rompe los huevos y añade el azúcar moreno junto con la pizca de sal. Bate con energía empleando unas varillas eléctricas durante varios minutos hasta que notes que la mezcla duplica su volumen y adopta una textura ligera y espumosa. Vierte el aceite de girasol en hilo continuo mientras mantienes el batido a baja velocidad. Incorpora la ralladura de naranja y las especias en polvo. Añade la zanahoria rallada directamente al bol y revuelve con una espátula de silicona mediante movimientos envolventes. Tamiza la harina junto con la levadura química e intégrala poco a poco, evitando batir en exceso para no desarrollar el gluten y conservar la estructura aireada. Vierte la mezcla en el molde preparado con anterioridad, alisando la superficie con la espátula. Introduce en el horno a media altura y hornea durante cuarenta y cinco minutos sin abrir la puerta en la primera media hora. Comprueba el punto exacto de cocción pinchando el centro con un palillo de madera; si sale completamente limpio, retira el queque y déjalo reposar diez minutos antes de desmoldar sobre una rejilla metálica.

Si te gusta aprovechar este ingrediente naranja en otras preparaciones saladas del día a día, puedes preparar unas ligeras tortitas de zanahoria para una cena rápida, experimentar con unas sabrosas tortitas de calabacín y zanahoria, o sumar vegetales saludables a tus platos principales consultando ideas prácticas dentro de las recetas con brócoli y zanahoria.

Trucos para que salga perfecto

Evita las zanahorias envasadas: Las bolsas de zanahoria ya rallada suelen estar demasiado secas y deshidratadas. Compra piezas enteras, firmes y de buen color para garantizar la máxima jugosidad en la miga.

El toque del azúcar moreno: Aunque puedes usar azúcar blanco, el azúcar moreno aporta notas acarameladas que combinan de manera excepcional con la canela y realzan el dulzor natural de la verdura.

Variantes de la receta

Si buscas una versión más festiva y clásica, puedes coronar el queque frío con una cobertura cremosa elaborada a base de queso crema de untar, mantequilla pomada y azúcar glas perfumado con unas gotas de vainilla. Quienes prefieren texturas crujientes suelen añadir un buen puñado de nueces picadas o pasas maceradas en ron directamente en la masa antes de hornear.

Cómo conservar el queque

Guarda las porciones sobrantes bajo una campana de cristal o dentro de un recipiente hermético en un lugar fresco y seco de la cocina. De este modo, la miga mantendrá su humedad intacta durante al menos cuatro días. Evita la nevera a menos que hayas decidido cubrirlo con crema de queso, ya que el frío reseca la estructura del bizcocho casero.

Información nutricional

Por cada ración estimada de 110 gramos de queque de zanahoria:

Calorías: 310 kcal

Proteínas: 5 g

Grasas totales: 14 g (de las cuales saturadas: 2 g)

Hidratos de carbono: 41 g

Ficha técnica y suplementaria

Tiempo de preparación: 20 minutos.

Tiempo de cocción: 45-50 minutos.

Porciones: 8 a 10 raciones.

Información nutricional estimada: 310 kcal por ración.

Tipo de cocina: Repostería casera tradicional.

Tipo de comida: Desayuno, merienda o postre.