La Reina Letizia vuelve a hacerlo: convierte unas alpargatas en el zapato más elegante (y su truco es éste)

La Reina Letizia ha vuelto a demostrar que no hace falta recurrir siempre a unos zapatos de tacón para construir un look sofisticado. En su última aparición en el Palacio de La Zarzuela, la monarca ha recuperado una de sus fórmulas de estilo más reconocibles: combinar una prenda de marcado carácter elegante con unas alpargatas, un calzado tradicionalmente asociado al verano y al tiempo libre, pero que ella consigue elevar hasta convertirlo en una elección perfecta para un acto institucional.

Durante la audiencia con el equipo creador y los protagonistas del documental Los nietos del silencio, dirigido por Leyre Sanz y producido por Carolina Olivar junto a estudiantes de Periodismo de la Universidad de Navarra, doña Letizia apostó por un vestido de Antik Batik, el modelo Dalli, una pieza que resume a la perfección su apuesta por la moda sostenible, los diseños artesanales y las prendas con personalidad.

El vestido, de fondo azul marino y decorado con intrincados bordados blancos, ya había protagonizado otro de sus estilismos el pasado año, en el mes de septiembre. En aquella ocasión, la reina también eligió unas alpargatas blancas para completar el conjunto, demostrando que cuando una prenda tiene la estructura adecuada, el calzado puede cambiar por completo la lectura del look.

El secreto de Letizia para que unas alpargatas funcionen incluso en Zarzuela está en el equilibrio. La clave no está únicamente en el zapato, sino en combinarlo con una pieza sofisticada, de líneas cuidadas y con detalles que aporten elegancia. En este caso, el contraste entre la artesanía del vestido, su silueta femenina y la sencillez de las alpargatas consigue un resultado relajado pero impecable.

No es la primera vez que la reina apuesta por este tipo de calzado. Las alpargatas se han convertido en uno de sus grandes aliados durante los meses de calor gracias a su comodidad, su conexión con la tradición española y su capacidad para adaptarse tanto a estilismos informales como a propuestas más formales.

Nuestras propuesta COOL

Alpargatas de punto con cintas, son de la colección cápsula de Sita Murt de Toni Pons.

Cuñas trenzadas en negro con una plataforma de 12 centímetros, de Exé Shoes.

Alpargatas negras de piel con cierre de pulsera con corazones, de Star Love.

Alpargata tipo valenciana, hecha en antelina, de Xti.