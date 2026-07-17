La Reina Letizia estrena un vestido midi de 495 euros que marca la cintura y alarga la figura

La Reina Letizia ha vuelto a convertir uno de sus compromisos institucionales en una discreta lección de estilo. Este viernes, durante la audiencia ofrecida en el Palacio de la Zarzuela al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la monarca apostó por un estreno en su vestidor: un elegante diseño de la firma española Byan. Fiel a su apuesta por la moda nacional, Letizia eligió un vestido de líneas depuradas, sofisticado y muy favorecedor que no tardó en captar todas las miradas. La elección, además de encajar perfectamente con el carácter sobrio del acto, confirma una vez más su preferencia por prendas versátiles, de excelente patronaje y capaces de combinar elegancia con naturalidad.

Un estreno para una audiencia en el Palacio de la Zarzuela

La agenda institucional de la Reina incluyó este viernes una audiencia con representantes del CERMI, la plataforma que agrupa a las principales organizaciones españolas que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad. Como ocurre en este tipo de encuentros celebrados en el Palacio de la Zarzuela, el protocolo exigía una imagen elegante, profesional y sin excesos.

Para la ocasión, Letizia decidió incorporar una nueva firma española a su armario con un vestido firmado por Byan, una marca que cada vez despierta mayor interés por sus diseños contemporáneos y su cuidada confección. La Reina volvió así a respaldar el talento nacional, una constante en sus elecciones de moda durante los últimos años.

El vestido ‘Basalt’ de Byan: minimalismo con un patrón muy favorecedor

La pieza elegida por la Reina corresponde al modelo Basalt Dress, uno de los vestidos de la colección primavera-verano 2026 de Byan. Se trata de un diseño midi confeccionado con una silueta limpia y muy estructurada, donde el protagonismo recae en el patronaje.

El vestido incorpora un cuello cerrado y manga corta, una combinación que aporta equilibrio visual y convierte la prenda en una opción especialmente versátil para eventos de día. Sin embargo, el detalle que marca la diferencia se encuentra en la zona de la cintura. El diseño introduce un efecto drapeado y un juego de pliegues que crean una silueta mucho más estilizada, realzando la figura de manera muy natural.

La falda cae con movimiento hasta media pierna, manteniendo una línea fluida que favorece especialmente al caminar. Es precisamente esa mezcla entre estructura y ligereza la que convierte el vestido en una pieza elegante sin resultar rígida.

En la página oficial de la firma, el modelo tiene un precio de 495 euros, situándose dentro del segmento de firmas españolas de autor que apuestan por una producción cuidada y materiales de calidad.

Complementos discretos con protagonismo para las joyas

Como suele hacer en este tipo de actos, Letizia evitó recargar el estilismo con accesorios llamativos. El vestido concentraba suficiente personalidad por sí solo, por lo que los complementos quedaron en un segundo plano.

La Reina completó el conjunto con unos pendientes de la joyera mallorquina Isabel Guarch, una firma que ha lucido en distintas ocasiones y con la que mantiene una relación habitual dentro de sus elecciones de joyería española. La elección aportó un punto de luz al rostro sin romper la estética minimalista del conjunto.

En cuanto al resto de accesorios, optó por piezas discretas y perfectamente integradas en la propuesta, manteniendo esa imagen pulida y equilibrada que caracteriza la mayoría de sus apariciones oficiales.