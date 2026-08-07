Un experto en relojes revela sus favoritos por menos de 1.000 euros: «Estas micromarcas triunfan entre aficionados»

Durante años, la relojería de prestigio estuvo asociada a grandes firmas suizas y piezas de precios elevados. Sin embargo, el mercado ha cambiado y cada vez son más los aficionados que buscan relojes con personalidad, buenos materiales y una historia detrás sin necesidad de superar la barrera de los 1.000 euros. Iñigo Salaverria Izaguirre, experto en relojería y creador de una comunidad de más de 142.000 seguidores, analiza qué debe tener un buen reloj, qué errores evitar al comprarlo y por qué las micromarcas y firmas independientes están ganando protagonismo entre los aficionados.

Para Iñigo, un reloj especial no depende únicamente de su precio. Un movimiento mecánico, buenos materiales, cristal de zafiro y una historia detrás son algunos de los elementos que pueden convertir una pieza en algo memorable. «Con esos ingredientes, tiene muchas posibilidades de convertirse en una pieza memorable», explica.

El error más habitual al comprar un primer reloj serio

Uno de los principales errores entre quienes adquieren su primer reloj de cierta categoría es comprar sin conocer realmente la pieza. Iñigo recomienda analizar cómo funciona el reloj, probarlo antes de comprarlo y comprobar que encaja con el estilo de vida de quien lo llevará. «Lo ideal es conocer bien la pieza, probársela antes de comprarla, comprobar cómo queda en la muñeca y asegurarse de que realmente nos enamora», señala. Además, insiste en que la decisión no debería estar condicionada únicamente por la marca o por la opinión de otros aficionados: «Lo importante es elegir un reloj que realmente vayamos a disfrutar y utilizar en el día a día».

Las micromarcas que están ganando el respeto de los aficionados

Uno de los cambios más interesantes del mercado actual es el crecimiento de las micromarcas y firmas independientes. Durante los últimos años han aparecido compañías como Echo/Neutra, Serica, Venezianico, Christopher Ward o Farer, que han conseguido hacerse un hueco entre los entusiastas gracias a ofrecer relojes con identidad propia y una buena relación entre calidad y precio. «Muchas de ellas ya ocupan un lugar destacado en las colecciones de los entusiastas gracias a la excelente calidad que ofrecen por el precio de sus relojes», señala.

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Cómo distinguir un reloj bien construido de otro que sólo parece de calidad

A la hora de valorar una compra, el experto destaca tres aspectos fundamentales: materiales, acabados y movimiento. El cristal utilizado, el tipo de acero de la caja, la calidad del brazalete o la correa, el trabajo de la esfera y el mecanismo interno son algunos de los detalles en los que recomienda fijarse.

También aconseja comparar siempre relojes de precios similares para saber si una marca ofrece realmente un producto competitivo o si se está pagando principalmente por el prestigio de su nombre.

¿Puede un reloj de menos de 1.000 euros competir con uno de lujo?

La respuesta depende del aspecto que se analice. Aunque algunos modelos asequibles pueden ofrecer buenos acabados, Iñigo marca una diferencia clara cuando habla de movimientos mecánicos. «Puede haber relojes asequibles con acabados realmente buenos, pero en el caso de los movimientos mecánicos es muy difícil que puedan competir con piezas de gamas mucho más altas», argumenta.

En cambio, los relojes de cuarzo cuentan con una ventaja relacionada con su propia tecnología. «Por su propia tecnología, suelen ser más precisos que muchos relojes mecánicos, incluso algunos de marcas tan prestigiosas como Rolex u Omega», añade.

Cinco apuestas por menos de 1.000 euros: de las micromarcas a los clásicos

El mercado actual ofrece dos caminos muy interesantes para quien busca un reloj en este rango de precio. Por un lado, las micromarcas independientes que están ganando protagonismo entre los coleccionistas; por otro, las firmas clásicas que llevan décadas construyendo su reputación.

Entre las primeras, Iñigo destaca:

Traska Venture GMT : su elección personal. Un reloj versátil con función GMT, movimiento japonés Miyota y construcción íntegra en acero, pensado para acompañar al usuario en el día a día.

: su elección personal. Un reloj versátil con función GMT, movimiento japonés Miyota y construcción íntegra en acero, pensado para acompañar al usuario en el día a día. Echo/Neutra Cortina 1956 : una de sus apuestas con mayor potencial de futuro. Al haber dejado de fabricarse, podría convertirse en una pieza especialmente buscada si la marca continúa creciendo.

: una de sus apuestas con mayor potencial de futuro. Al haber dejado de fabricarse, podría convertirse en una pieza especialmente buscada si la marca continúa creciendo. Venezianico: un ejemplo de cómo las nuevas firmas independientes están ofreciendo relojes con personalidad y buenos acabados sin necesidad de grandes desembolsos.

Junto a ellas siguen siendo una apuesta segura las marcas con más historia: