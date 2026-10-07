Los 10 destinos y hoteles más bonitos de España que la ‘jet set’ elige para escaparse este otoño

El puente del 12 de octubre es la excusa perfecta para hacer una escapada, aunque cualquier fin de semana de otoño puede convertirse en el momento ideal para descubrir España. Con temperaturas más agradables, paisajes que cambian de color y hoteles que invitan a disfrutar sin prisas, esta estación es perfecta para combinar cultura, gastronomía, naturaleza y descanso. De San Sebastián a Lanzarote, estos son algunos destinos que merecen estar en el radar.

San Sebastián

Pocos destinos combinan como San Sebastián paisaje y gastronomía. Un paseo por La Concha, una ruta de pintxos por la Parte Vieja y una visita al monte Igueldo pueden culminar en Akelarre, el hotel y restaurante de Pedro Subijana. Sus tres estrellas Michelin convierten la estancia en una auténtica escapada gastronómica, mientras sus habitaciones y su spa permiten disfrutar del Cantábrico sin salir del hotel. El plan perfecto para quienes quieren convertir un fin de semana en una experiencia culinaria extraordinaria.

Mallorca

Cuando termina el verano, Mallorca recupera su lado más tranquilo. La Serra de Tramuntana, Valldemossa o Deià se disfrutan de otra manera y Palma invita a perderse por sus calles. Mandarin Oriental Punta Negra, Mallorca suma a este paisaje una propuesta de lujo contemporáneo, con el Mediterráneo como protagonista y espacios pensados para el descanso y el bienestar. Una escapada para conducir sin rumbo, comer bien y dejar que la isla marque el ritmo.

Marbella-Benahavís

Entre Marbella y Benahavís, Real de La Quinta traslada una nueva filosofía de vida a un desarrollo de cerca de dos millones de metros cuadrados. Naturaleza, deporte, gastronomía y bienestar se integran alrededor de El Lago Club, con un gran lago navegable como protagonista. Más que una escapada convencional, es una mirada a la nueva Costa del Sol: más vinculada al paisaje y a una forma de vivir al aire libre.

Sevilla

El otoño es uno de los mejores momentos para descubrir Sevilla. La Giralda, el Real Alcázar, la Plaza de España y las calles de Santa Cruz se disfrutan mucho más cuando el calor da una tregua. CoolRooms Palacio de Villapanés, instalado en un antiguo palacio del siglo XVIII, permite continuar la experiencia al regresar al hotel. Patios, arquitectura histórica y una elegante azotea hacen de la estancia una parte esencial del viaje.

Asturias

Para quienes buscan naturaleza, Gran Hotel Brillante, en San Esteban de Pravia, es una apuesta perfecta. Sus pocas habitaciones y su ubicación junto al río Nalón crean una atmósfera íntima y tranquila. Desde allí se puede descubrir la costa asturiana, practicar deportes de mar o simplemente caminar y regresar al hotel cuando cae la tarde. Una escapada para disfrutar del Asturias más auténtico.

Lanzarote

Lanzarote parece pertenecer a otro planeta. Timanfaya, La Geria, los Jameos del Agua y la huella de César Manrique forman un paisaje único. César Lanzarote es el punto de partida para descubrir una isla donde el viaje consiste tanto en recorrer carreteras volcánicas como en detenerse a contemplar el paisaje. Un destino ideal para quienes buscan algo diferente.

Canfranc

Dormir en Canfranc Estación es viajar también al pasado. La antigua estación internacional, inaugurada en 1928, ha sido transformada en un espectacular hotel de cinco estrellas. Su restaurante Canfranc Express, instalado en un antiguo vagón, convierte la cena en una experiencia singular. Fuera esperan los Pirineos, con rutas, pueblos de montaña y paisajes que en otoño adquieren una belleza especial.

Granada

Granada ofrece la Alhambra, el Albaicín y el Sacromonte, pero también permite escapar del ritmo urbano. La Bobadilla, en Loja, parece un pequeño pueblo andaluz rodeado de olivares y montañas. Sus patios y arquitectura blanca crean el escenario perfecto para combinar una visita cultural con unos días de descanso. Granada para descubrir; La Bobadilla para bajar el ritmo.

Bilbao

El Guggenheim sigue siendo el gran icono de Bilbao, pero la ciudad merece descubrirse también a través de su Casco Viejo, su ría y sus pintxos. El Gran Hotel Domine Bilbao, frente al museo, permite vivir esa transformación arquitectónica desde primera fila. Una escapada urbana donde arte, diseño y gastronomía se encuentran.

Valladolid

El otoño encuentra su paisaje perfecto entre viñedos. Abadía Retuerta LeDomaine, en Valladolid, ocupa una antigua abadía a orillas del Duero y reúne vino, patrimonio, gastronomía y bienestar. Recorrer sus viñedos, descubrir la bodega y sentarse a comer en su restaurante Refectorio convierte la escapada en una experiencia completa. Un lugar para viajar despacio y saborear la estación.