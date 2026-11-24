Joel García es un joven español de 21 años que ha acudido a Santoria Podcast, donde detalló la cuantía de la pensión que recibe. Esta pensión se debe a que ha sido diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Esta afección de salud mental crónica se caracteriza principalmente por ideas delirantes y alucinaciones que alteran la percepción de la realidad.

Ante las declaraciones del importe que recibe, se ha desatado el debate y las polémicas en redes sociales. Joel confesó que cobra una cuantía por la pensión de 1.008 euros, cantidad que, según afirma, termina gastándosela al tener demasiado tiempo libre.

La paga que recibe Joel

Durante la entrevista habló sin filtro sobre su situación económica y afirmó que «la paguita son 1.008 euros al mes. Al año la suben como unos 40 o 30 y pico euros. Y bueno, en verdad, no me llega ni para final de mes».

Estas palabras sentaron mal a un sector de los españoles en un contexto donde en España hay muchos españoles que trabajan 40 horas semanales y apenas llegan a fin de mes ganando sueldos parecidos.

En referencia a su paga, afirmó que «piensa que tienes mucho tiempo libre. No puedo trabajar, es absoluta, total, permanente… No sé cómo se llama, pero es de las más tops».

Su experiencia laboral

Joel comentaba en el podcast alguna de sus experiencias trabajando. Él mismo afirmó en pódcast haber cotizado un total de 1 año y 8 meses a la Seguridad Social antes de que se le reconociera la pensión, sin detallar empresas o sectores concretos. «Siempre que he trabajado no he rendido. En plan, no me gusta obedecer órdenes, sobre todo. Soy muy rebelde, soy puro rebelde», explica.

Actualmente, dedica su tiempo a la creación de contenido en plataformas como TikTok e Instagram, y ha expresado su deseo de generar ingresos por su cuenta bajo su propia marca personal (Vampiro Joven) para ser su propio jefe.

Estas declaraciones han explotado en redes sociales, donde muchas personas le han tachado de «vividor del sistema». La percepción de muchas personas es que Joel es una persona que cobra sin aportar, hablando de ello abiertamente, sin tapujos.