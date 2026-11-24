Precio de la gasolina hoy 24 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Las cifras de la gasolina hoy y dónde es más barato repostar
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Ahora que las luces navideñas ya se encienden por la tarde, los planes por el centro, las compras y las quedadas de última hora se suman a los trayectos de siempre al trabajo y al colegio. Es evidente que hay bastante más movimiento en la capital y en toda la comunidad de Madrid, y tambié en las carreteras, de modo que de nuevo se hace importante, saber cuál es el precio de la gasolina hoy 24 de noviembre en Madrid y dónde está más barato el litro viene bien antes de arrancar el coche.
Y como siempre, consultamos los datos a partir de lo que señala el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, donde las propias gasolineras comunican sus precios con la rebaja de 20 céntimos por litro, recordemos, ya aplicada. Descubramos entonces ahora las ubicaciones más económicas de la Comunidad de Madrid a primera hora de este martes.
Precio de la gasolina hoy 24 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
No importa si repostas gasolina o diésel, estas son las gasolineras más baratas de Madrid para repostar hoy:
Gasolina 95
- Gasoelectric Low Cost. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.248 €/l.
- Ballenoil. Fuenlabrada. Calle Constitución, 81. Precio: 1.249 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Avenida de la Cantueña, 8. Precio: 1.249 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 100. Precio: 1.249 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: 1.249 €/l.
- Ballenoil. Fuenlabrada. Polígono Industrial PPI-2, Triángulo, parcela VPV.036, número 1, s/n. Precio: 1.249 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: 1.249 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 69. Precio: 1.249 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: 1.249 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera M-506, Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.259 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Autovía M-506, km 9. Precio: 1.259 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida de Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.259 €/l.
- T9. Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,300. Precio: 1.259 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.259 €/l.
- Ballenoil. Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: 1.259 €/l.
- Lavaplus. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.259 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: 1.259 €/l.
- Beroil. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.279 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: 1.289 €/l.
- Petrol Móstoles. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.289 €/l.
- Plenergy. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.289 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.299 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Avenida de Portugal, 80. Precio: 1.299 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Avenida de Portugal, 80, lado izquierdo. Precio: 1.299 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.299 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Madrid. Calle José Paulete, s/n. Precio: 1.409 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.499 €/l.
- Galp. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1.559 €/l.
- Henergy. Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: 1.577 €/l.
- BP Mayorazgo 365. Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: 1.589 €/l.
- Shell. Collado Villalba. Calle Escofina, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- BP La Gavia 365. Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: 1.599 €/l.
- Shell. Móstoles. Glorieta de los Jazmines, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Cepsa A4 Pinto 365. Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. Precio: 1.609 €/l.
- Shell. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.609 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida de Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.617 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.617 €/l.
- BP Villalbilla. Villalbilla. Carretera de Alcalá a Villar del Olmo, M-204, km 39. Precio: 1.619 €/l.
- Shell. Getafe. Calle Felipe Calleja, s/n. Precio: 1.619 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.629 €/l.
- Cepsa San Fernando 365. San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 2. Precio: 1.629 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: 1.629 €/l.
- Cepsa Las Arenas 365. Pinto. Calle de las Arenas, 2. Precio: 1.639 €/l.
- Shell Ricardo Tormo 365. Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: 1.639 €/l.
- Galp. Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: 1.644 €/l.
- BP Río Corvo 365. Alcalá de Henares. Carretera antigua N-II, km 26. Precio: 1.649 €/l.
- E.Leclerc. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.649 €/l.
- Repsol Vallecas-La Atalayuela 365. Madrid. Carretera de Villaverde a Vallecas, km 248. Precio: 1.649 €/l.
- Galp. Majadahonda. Calle Mariano Alcaraz, polígono industrial El Carralero, s/n. Precio: 1.659 €/l.
- BP Dualez 365. El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: 1.659 €/l.
Diésel
- Petroprix. Fuenlabrada. Avenida de la Cantueña, 8. Precio: 1.529 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 100. Precio: 1.529 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: 1.529 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: 1.529 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 69. Precio: 1.529 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: 1.529 €/l.
- Gasoelectric Low Cost. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.538 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera M-506, Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.539 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Autovía M-506, km 9. Precio: 1.539 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida de Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.539 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.539 €/l.
- Ballenoil. Fuenlabrada. Calle Constitución, 81. Precio: 1.539 €/l.
- Ballenoil. Fuenlabrada. Polígono Industrial PPI-2, Triángulo, parcela VPV.036, número 1, s/n. Precio: 1.539 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: 1.539 €/l.
- T9. Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,300. Precio: 1.549 €/l.
- Ballenoil. Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: 1.549 €/l.
- Lavaplus. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.549 €/l.
- Beroil. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.559 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.569 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.569 €/l.
- Petroprix. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.569 €/l.
- Plenergy. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.569 €/l.
- Petrol Móstoles. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.579 €/l.
- Plenergy. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.579 €/l.
- T9. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: 1.589 €/l.
Con estos listados que acabamos de ver, seguro que ya tienes claro dónde repostar hoy martes. Pero si quieres hacer tu propia consulta en otro momento, puedes entrar en el Geoportal y ver los resultados no sólo en forma de lista, sino también de mapa, como este que te mostramos a modo de ejemplo. Podrás ver cómo las gasolineras aparecen señaladas y sólo tienes que moverte por la zona en la que te encuentres y de este modo dar con la más económica en función de tu posición.