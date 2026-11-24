Poner la lavadora es una de las tareas de la casa que todos hacemos casi sin pensar. Se llena el tambor, se añade detergente, se elige el programa y le damos al botón para que arranque el ciclo el ciclo. Sin embargo, la hora a la que se pone en marcha puede influir en lo que termina costando ese lavado, especialmente en hogares con tarifas eléctricas que cambian según el momento del día.

Desde Electrodomésticos Hermanos Pérez han querido avisar sobre este detalle en uno de sus vídeos de TikTok. Su consejo es evitar, siempre que sea posible, las horas de mayor coste y aprovechar la noche o los fines de semana. «Si pones tu lavadora a las 7 de la tarde estás pagando el triple que ponerlo a lo mejor en una hora llana», explican en la cuenta @hnosperez.com. La idea es sencilla, aunque conviene matizar cómo funcionan realmente las franjas horarias.

Expertos en electrodomésticos: «Si pones la lavadora a las 7 de la tarde estás pagando el triple que en una hora llana»

Las 19:00 horas de un día laborable se encuentran dentro del denominado periodo punta de la tarifa 2.0TD en la Península, Baleares y Canarias. Esta franja se extiende entre las 18:00 y las 22:00, y es uno de los periodos en los que los peajes y cargos regulados son más elevados. Por eso, desplazar determinados consumos a otro momento del día puede ayudar a reducir parte del gasto eléctrico. En el vídeo, los expertos recomiendan especialmente aprovechar las horas nocturnas o dejar determinados electrodomésticos para el fin de semana.

No obstante, poner una lavadora a las siete de la tarde no va a costar exactamente el triple en todos los hogares, sino que el precio final depende del contrato de electricidad, de si se está en el mercado regulado o libre y, en el caso del PVPC, del precio horario que tenga la energía ese día. Es decir, el consejo general de evitar las horas punta puede ser útil, pero el ahorro concreto no será siempre el mismo.

Cuáles son las horas más baratas para poner la lavadora

En la tarifa 2.0TD existen tres periodos: punta, llano y valle. De lunes a viernes, las horas punta son de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00. Las horas llanas van de 08:00 a 10:00, de 14:00 a 18:00 y de 22:00 a 00:00. El periodo valle, que cuenta con unos peajes y cargos más bajos, comprende desde las 00:00 hasta las 08:00 durante los días laborables. Además, los sábados, domingos y festivos nacionales son valle durante las 24 horas.

Desde Electrodomésticos Hermanos Pérez recomiendan utilizar «las horas llanas» y ponen como ejemplo la noche y los fines de semana, pero en realidad están hablando fundamentalmente de horas valle. Eso no resta utilidad al consejo sin todo lo contrario, ya que si el objetivo es desplazar el consumo a los periodos con menores peajes y cargos, la madrugada y los fines de semana son precisamente los momentos que establece la estructura tarifaria como valle.

El programa ECO también puede ayudar a reducir el consumo

El otro consejo que ofrecen tiene que ver con el propio funcionamiento de la lavadora. «Las lavadoras actualmente tienen un programa llamado ECO», señalan en el vídeo, antes de recordar que muchos modelos modernos cuentan además con motores inverter. Los programas ECO están diseñados para reducir el consumo de energía y agua, aunque normalmente necesitan más tiempo para completar el ciclo. La duración más larga puede resultar extraña para quien piensa que un lavado rápido siempre consume menos, pero el funcionamiento es diferente: estos programas pueden trabajar a temperaturas inferiores durante más tiempo y reducir así la energía necesaria para calentar el agua.

También recomiendan aprovechar que muchas lavadoras actuales son más silenciosas para utilizarlas por la noche. «El 95% son muy silenciosas», aseguran, y añaden que de esta manera se puede aprovechar una franja de menor coste sin causar molestias. En este punto, sin embargo, conviene tener en cuenta las características de cada electrodoméstico y de la vivienda. Las vibraciones durante el centrifugado pueden seguir produciendo ruido, especialmente en edificios con poco aislamiento, de modo que programar una lavadora de madrugada no siempre será la mejor opción para todos.

Revisar la tarifa antes de cambiar los horarios

Antes de reorganizar todos los lavados de la semana, merece la pena revisar la factura eléctrica, ya que no todos los contratos funcionan exactamente igual y las compañías del mercado libre pueden ofrecer precios fijos o planes con franjas distintas. En el caso del PVPC, Red Eléctrica publica diariamente los precios horarios que se aplicarán al día siguiente. El consumidor puede así consultar esa información y decidir cuándo le interesa más concentrar determinados consumos. Por lo tanto, más que quedarse únicamente con una hora concreta, lo útil es conocer qué tarifa se tiene contratada y aprovechar sus periodos más baratos para poner la lavadora y no gastar de más.