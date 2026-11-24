Cuando uno piensa en la jubilación, siempre se tiene la creencia de que ha llegado el momento de parar y poder vivir con algo más de tranquilidad. Sin embargo, el problema aparece cuando se hacen números y de repente las cuentas no salen como se esperaba. Algo que saben bien los autónomos quienes comprueban que suele haber una distancia entre lo cotizado y la pensión prevista.

Eso es precisamente lo que le ha ocurrido a Félix Rodríguez. Tiene 65 años, es camionero y lleva medio siglo trabajando. Cuando conoció la cantidad que, según sus cálculos, iba a recibir al jubilarse, la cifra le sorprendió. «Después de trabajar 50 años, me jubilaré en febrero con una pensión de solo 1.120 euros», ha explicado. Un importe que, según reconocía, está muy por debajo de lo que esperaba después de tantos años de actividad.

Félix, jubilado autónomo: «Después de trabajar 50 años, me jubilaré con una pensión de sólo 1.120 euros»

Rodríguez trabaja como autónomo desde 1995. Llegó a esa situación después de ser despedido de la última empresa para la que trabajaba y decidió continuar su actividad por cuenta propia. Desde entonces ha seguido vinculado al transporte, una profesión en la que ha acumulado décadas de trabajo y de cotizaciones. Y aunque sabe lo que supone ser autónomo, le sorprende la diferencia que se va a dar entre lo que imaginaba cobrar y la cantidad que finalmente calcula que recibirá. El camionero asegura que no ha cotizado siempre por la base mínima y que durante años pagó más que otros autónomos que sí eligieron reducir al máximo su cuota. A pesar de ello, la estimación que maneja se queda en 1.120 euros mensuales.

«Es mucho menos de lo que esperaba», reconocía al hablar de su futura pensión. La frase resume bien la decepción de quien ha pasado prácticamente toda su vida trabajando y llega a la edad de retiro con la sensación de que sus ingresos serán bastante más ajustados de lo previsto. En su caso, además, no hablamos de una carrera laboral corta ni irregular. Son 50 años trabajando y más de tres décadas como autónomo. Aun así, esa trayectoria no se traduce automáticamente en una pensión elevada, sino que lo cotizado es lo que finalmente pesa a partir del cálculo que se hace con las bases que se hayan tenido.

Un plan de pensiones para poder completar sus ingresos

Ante esta situación, Félix Rodríguez decidió buscar una alternativa. Hace tiempo contrató un plan de pensiones privado y continúa realizando aportaciones con la intención de tener un complemento cuando deje definitivamente de trabajar. Sus previsiones son bastante concretas. Calcula que ese ahorro podría aportarle entre 300 y 400 euros adicionales al mes. De cumplirse sus cuentas, esa cantidad se sumaría a los 1.120 euros de la pensión pública y le permitiría superar los 1.400 euros mensuales.

No es una cifra especialmente elevada, pero sí marca una diferencia respecto a depender únicamente de la prestación pública. El propio camionero considera que contar con un ahorro paralelo puede ser necesario para quienes trabajan por cuenta propia y quieren evitar encontrarse con una pensión demasiado baja al final de su carrera profesional.

Ese es uno de los aspectos que más preocupa entre los autónomos. Durante años, muchos pudieron elegir bases de cotización reducidas para pagar cuotas más bajas cada mes. El alivio económico era inmediato, pero la consecuencia aparecía mucho después, cuando tocaba calcular la jubilación. En el caso de Rodríguez, sin embargo, asegura haber hecho un esfuerzo mayor y aun así no haber alcanzado la pensión que esperaba.

La brecha entre autónomos y asalariados sigue siendo amplia

En la actualidad, la pensión media de los autónomos se sitúa en 1.008 euros brutos al mes, mientras que la de los trabajadores por cuenta ajena alcanza los 1.665 euros. La distancia ronda, por tanto, los 657 euros mensuales. Detrás de esa brecha están, en buena medida, las bases de cotización elegidas durante la vida laboral. Cuanto menores han sido las aportaciones, menor será también la prestación que se termine cobrando en la jubilación.

Por eso el testimonio de Félix llama especialmente la atención. Él insiste en que cotizó por encima de la base mínima y, aun así, la cifra que maneja sigue siendo de 1.120 euros. Después de cinco décadas trabajando, tendrá que apoyarse en el plan privado que fue construyendo durante años si quiere acercarse a los ingresos que imaginaba para esta etapa. La preocupación no termina en quienes ya están a punto de jubilarse. Muchos trabajadores que todavía tienen por delante varios años de actividad también hacen cuentas, revisan sus bases y se preguntan qué prestación podrán recibir cuando llegue su turno. Rodríguez, por su parte, confía en que ese complemento de entre 300 y 400 euros le permita afrontar la jubilación con algo más fr más margen. Su previsión pasa por retirarse en febrero y cerrar entonces una trayectoria profesional que comenzó hace aproximadamente medio siglo.