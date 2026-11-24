Cielos nubosos cubrirán la provincia de Bilbao hoy, 24 de noviembre de 2026, con precipitaciones débiles y dispersas por la tarde. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso en las mínimas y un descenso en las máximas, mientras el viento soplará flojo, arreciando a moderado en el litoral. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: lluvias intensas y viento moderado

El cielo se despereza lentamente esta mañana en Bilbao, cubierto de nubes grises que prometen una jornada pasada por agua. A medida que avanzan las horas, la posibilidad de chubascos aumentará, especialmente durante la tarde y la noche, cuando las lluvias se harán más intensas, dejando a los paraguas como imprescindibles. Las temperaturas oscilan entre un fresco 8 grados al comienzo del día y un máximo de 17, aunque la sensación térmica puede descender a los 6, haciendo que el ambiente se sienta un poco más fresco de lo esperado.

A primera hora, el viento sopla desde el sur a unos 20 km/h, cargando el aire con una humedad que puede resultar pesada, alcanzando hasta un 70%. Ya por la tarde, el cielo se tornará más denso y la actividad de las rachas alcanzará los 40 km/h, invitando a tomar precauciones al salir. Con la puesta del sol a las 17:40, disfrutaremos de horas de luz escasas, marcadas por un cielo que, a pesar de su grisáceo manto, nos recuerda que todo tiempo trae sus matices.

Cielo nublado y posible tormenta en Baracaldo

En Baracaldo, la jornada se despierta con un ligero murmullo de viento que arrastra nubes grises, presagio de un día intranquilo. El sol, que apenas asoma en el horizonte, se oculta rápidamente tras un manto sombrío, mientras la temperatura navega entre los 11 y 14 grados, en un ambiente que ya siente la inminencia de la lluvia.

A medida que avanza la jornada, el día promete volverse más tempestuoso. Las precipitaciones aumentan considerablemente, alcanzando su punto álgido por la tarde, cuando la probabilidad de lluvia se sitúa en un 100%. El viento, soplando desde el sur a 20 km/h, podría intensificarse con ráfagas de hasta 35 km/h. Con una sensación térmica que puede descender hasta los 6 grados, será mejor salir con paraguas y abrigado.

Guecho: nubes y lluvia en aumento

La jornada en Guecho comienza con un amanecer fresco, donde la temperatura mínima rondará los 10°C y la sensación térmica se acercará a los 7°C. A medida que avance la mañana, el cielo estará mayormente cubierto con una probabilidad del 25% de lluvia hasta el mediodía. Sin embargo, la tarde trae consigo un cambio considerable, ya que la probabilidad de lluvia se eleva al 100% y se espera que el cielo esté muy nublado. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 17°C, aunque la sensación térmica puede sentirse un poco más cálida.

A lo largo del día, las ráfagas de viento pueden superar los 40 km/h, así que se recomienda precaución. La humedad será bastante elevada, alcanzando hasta el 70%, lo que contribuirá a una atmósfera pesada. Con el sol saliendo a las 08:16 y poniéndose a las 17:40, disfrutaremos de casi 9 horas de luz. Esperemos que, aunque el tiempo no sea el ideal, podamos encontrar momentos para disfrutar de la jornada.

Santurce: cielos nublados con lloviznas ligeras

La mañana promete un tiempo templado con cielos mayormente nublados y temperaturas frescas. Aunque hay posibilidades de algunas lloviznas, especialmente por la tarde, el viento será leve, ofreciendo un ambiente tranquilo para las actividades cotidianas.

Con un tiempo así, es el momento ideal para aprovechar el día; un paseo por los alrededores se presenta como una excelente opción para disfrutar de la calma y la belleza del paisaje, mientras la temperatura se mantendrá agradable.

Cielos cubiertos con lluvias intensas en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos cubiertos y una temperatura que oscila entre los 8 y 10 grados, creando un ambiente fresco y húmedo. A medida que avance el día, se intensificará la probabilidad de lluvia, alcanzando su punto máximo en la tarde-noche, cuando las temperaturas rondarán los 12 a 14 grados.

Se recomienda llevar un paraguas y vestirse con capas, ya que la sensación térmica podría bajar a 7 grados. Aunque el sol estará ausente, estos días grises son ideales para disfrutar de una buena taza de café en casa.