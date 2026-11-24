El año 2027 llega con cambios importantes en materia de pensiones y el primero llegará este 27 de noviembre cuando se conozca el dato adelantado de la inflación del mes de noviembre con el que se hará la media para dictaminar el porcentaje de subida de las pensiones contributivas. Esto se hará de forma oficial el próximo 15 de diciembre, que es cuando el Gobierno hará oficial la subida de las pensiones contributivas de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la subida de las pensiones y la fecha en la que se anunciarán.

A partir del 1 de enero llegan cambios importantes en materia de pensiones y el más importante tiene que ver con el retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años en España. Así lo dicta la Ley 27/2011 aprobada en su día por el Gobierno de Zapatero, que deja claro que para jubilarse en España en 2027 con 65 años hay que cumplir con 38 años y seis meses de cotización en la Seguridad Social. Los que no lleguen a este mínimo tendrán que esperar hasta los 67 años para jubilarse sin penalizaciones.

Otro de los cambios importantes que llega a partir del 1 de enero es una nueva subida de las pensiones conforme marca la Ley 20/2021, que establece que las pensiones se revalorizan de forma anual según la media del IPC interanual de los doce meses anteriores, que en este caso es la media de inflación entre los meses de diciembre de 2025 y noviembre de 2026. Funcas ha avanzado que el porcentaje exacto de subida podría ser del 3,6%, teniendo en cuenta los últimos datos de inflación del último año.

La fecha clave para la subida de las pensiones

Así que este viernes 27 de noviembre se conocerá de forma extraoficial el porcentaje exacto de la subida de las pensiones contributivas en España. Este será el día en el que el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicará el dato preliminar de la inflación del mes de noviembre, que será el último con el que hacer la media anual para fijar la subida de las pensiones conforme dicta el artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social.

Tras conocer este dato adelantado, el próximo 15 de diciembre será cuando el Ministerio de Integración, Seguridad Social y Migraciones haga oficial el porcentaje exacto en el que subirán las pensiones que reciben más de 9 millones de personas en España. El dato no suele diferir del que se publique el próximo 27 de noviembre en el dato adelantado del IPC del mes de noviembre. Así que en cuestión de días se podrá conocer la subida exacta de las pensiones contributivas en España.

Esta subida del 3,6%, si finalmente se produce, hará que la pensión media del sistema de Seguridad Social pase de los 1.376,14 euros que marcó la media en el pasado mes de octubre a 1.425,68 euros. Esto quiere decir que la pensión media en España subiría alrededor de 50 euros. La pensión media de jubilación, que en octubre estuvo en 1.577,6 euros, subiría incluso algo más hasta los 1.634,39 euros. Todo ello a la espera de confirmar el porcentaje exacto de subida de las pensiones.