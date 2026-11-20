El futuro de las pensiones vuelve a situarse en el centro del debate económico en España. Felipe González, ex presidente del Gobierno, ha lanzado una advertencia sobre la capacidad del sistema actual para garantizar las jubilaciones durante las próximas décadas. Su mensaje es contundente, ya que nadie puede asegurar que el problema esté resuelto para los próximos 40 años. Una reflexión que llega en un momento en el que las previsiones demográficas y el aumento del gasto público mantienen abiertas las dudas sobre la sostenibilidad del sistema.

La advertencia de Felipe González

Felipe González ha puesto el foco en uno de los grandes desafíos económicos que tendrá que afrontar España durante las próximas décadas, que es cómo financiar las pensiones de una población cada vez más envejecida. El expresidente socialista considera que resulta poco realista prometer que el modelo actual podrá solucionar todas sus dificultades durante los próximos 40 años.

La frase que resume su advertencia no deja demasiado margen a la interpretación: «Quien dice que el problema de las pensiones para los próximos 40 años se va a resolver, miente». Su planteamiento apunta a la necesidad de abordar una transformación del sistema y estudiar fórmulas que permitan mantener las prestaciones sin trasladar una carga excesiva a las generaciones futuras.

La reflexión también pone sobre la mesa la posibilidad de avanzar hacia un modelo mixto, en el que la pensión pública continúe desempeñando un papel fundamental, pero pueda complementarse con otras fórmulas de ahorro y previsión.

Un sistema mixto, una de las alternativas sobre la mesa

El debate sobre el modelo mixto tiene que ver con la diferencia entre dos sistemas de financiación. Actualmente, España cuenta con un modelo público de reparto, ya que las cotizaciones que realizan los trabajadores y las empresas sirven para pagar las prestaciones de los pensionistas actuales. Por el contrario, la capitalización consiste en acumular aportaciones individuales que se invierten para financiar la futura jubilación de cada persona.

Una fórmula mixta combinaría ambos mecanismos. Un ejemplo europeo es Suecia, donde la mayor parte de las cotizaciones se destina a un sistema público de reparto mediante cuentas nocionales, mientras que otra parte se invierte en un sistema de capitalización. No obstante, implantar una fórmula similar en España exigiría resolver cómo financiar las pensiones de quienes ya están jubilados.

Las cifras que explican la preocupación

Las advertencias sobre el futuro de las pensiones coinciden con unas previsiones demográficas que obligan a mirar varias décadas hacia delante. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 21,1% de la población española tiene actualmente 65 años o más. Si se mantienen las tendencias demográficas previstas, ese porcentaje podría alcanzar el 30,9% en 2076. Además, la esperanza de vida seguirá aumentando, lo que significa que las prestaciones tendrán que financiarse durante más años.

Por su parte, la Seguridad Social abonó en octubre de 2026 más de 14.540 millones de euros en pensiones contributivas, correspondientes a cerca de 10,6 millones de prestaciones. Una factura mensual que refleja la importancia de encontrar soluciones a largo plazo.