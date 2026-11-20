El bienestar es uno de los aspectos que hemos querido cuidar especialmente en la fiesta de COOL. La cosmética natural también ha tenido su espacio de la mano de El Jardín de Hammam, una firma de cosmética botánica sensorial y bienestar creada por Hammam Al Ándalus, una cadena de centros de baños árabes inspirados en el legado de la antigua cultura andalusí. Desde el cuidado y la experiencia que ofrecen sus espacios hasta el nacimiento de una marca que apuesta por la cosmética natural, hemos tenido la oportunidad de conversar con Vanessa Tondorf, directora de Desarrollo de Negocio, para conocer más de cerca su filosofía y todo lo que hay detrás de este universo.