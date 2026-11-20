Tradición familiar, cultura gastronómica y un producto que convierte lo cotidiano en algo extraordinario. Las Arenosas se sumó a la fiesta de COOL en Jimmy’s con una propuesta para descubrir y degustar su aceite de oliva virgen extra, elaborado en la campiña cordobesa. Una invitación a detenerse en los pequeños placeres, explorar los matices de uno de los grandes tesoros de nuestra gastronomía y conocer la historia de una marca que ha hecho de la calidad su principal seña de identidad. Con distintas variedades para probar, la firma acercó a los invitados el sabor del olivar andaluz y reivindicó el valor de un buen aceite en la mesa.

Las Arenosas, una historia que nace entre olivos

Para entender la personalidad de Las Arenosas, hay que viajar hasta Montemayor, en Córdoba, donde el paisaje de la campiña andaluza marca el ritmo de un proyecto que lleva décadas vinculado a la tierra. La historia de la marca comenzó con Pedro Carmona y Jerónimo Jiménez, empresarios que adquirieron la finca Las Arenosas en 1978 y pusieron en marcha una iniciativa que acabaría convirtiéndose en un proyecto familiar dedicado al aceite de oliva virgen extra.

El nombre no es una elección casual: procede de aquella finca cordobesa cuyos olivos son el origen de un producto que ha ido evolucionando con el paso de los años, sin perder de vista sus raíces. Desde entonces, dos generaciones han trabajado para perfeccionar los procesos de recolección, elaboración y envasado, con una premisa clara: cuidar el producto desde el campo hasta la botella.

Hoy, la tercera generación comienza a tomar protagonismo, aportando nuevas ideas y una perspectiva renovada a una historia construida sobre la experiencia. Una combinación de tradición e innovación que permite a Las Arenosas mirar al futuro sin renunciar a aquello que la ha definido desde sus comienzos.

Picual y hojiblanca: dos variedades, una identidad propia

Detrás de un buen aceite hay mucho más que una aceituna. El momento de la recolección, el tratamiento del fruto y el cuidado durante la elaboración son factores que influyen directamente en el resultado final. En Las Arenosas, la personalidad de su aceite de oliva virgen extra parte de dos variedades: picual y hojiblanca.

La primera es conocida por su carácter intenso, con notas verdes y un amargor y picor característicos. La hojiblanca, por su parte, aporta matices frescos, un perfil equilibrado y una versatilidad que la convierte en una gran aliada tanto para cocinar como para disfrutar en crudo. La combinación de ambas permite elaborar un aceite con personalidad, capaz de acompañar diferentes platos sin perder protagonismo.

Y es precisamente ahí donde reside buena parte de su atractivo. Un buen AOVE no está reservado para ocasiones especiales ni necesita elaboraciones complejas para demostrar su calidad. Unas tostadas en el desayuno, un tomate de temporada, unas verduras o un plato de pescado pueden convertirse en el mejor escenario para apreciar sus aromas y matices.

Las Arenosas trabaja con esa idea de fondo: reivindicar un producto esencial de nuestra gastronomía y recordar que la calidad también se encuentra en los gestos más sencillos.

Mucho más que un ingrediente: una experiencia para los sentidos

En la fiesta de COOL, Las Arenosas acercó su propuesta a los invitados a través de distintas variedades y formatos de su aceite para degustar. Una iniciativa que invitaba a descubrir el producto desde una perspectiva diferente, prestando atención a sus características y a las posibilidades que ofrece en la mesa.

La degustación es, precisamente, una de las mejores maneras de comprender las diferencias entre aceites. El aroma, la intensidad, las notas verdes y el equilibrio entre amargor y picor permiten identificar perfiles distintos y descubrir preferencias personales. En el caso del aceite de oliva virgen extra, esos matices forman parte de una cultura gastronómica que merece ser explorada con la misma curiosidad con la que se descubren nuevos restaurantes o propuestas culinarias.

Las Arenosas y COOL: el lujo de apreciar lo auténtico

La presencia de Las Arenosas en la fiesta de COOL refleja una conexión que va más allá de compartir espacio en un evento. La revista explora las distintas expresiones del lifestyle, desde la moda y la belleza hasta los viajes, el diseño y la gastronomía. Todas ellas tienen algo en común: la capacidad de transformar experiencias cotidianas en momentos que merecen la pena disfrutar.

En ese contexto, el aceite de oliva virgen extra ocupa un lugar propio. Forma parte de nuestra cultura, está ligado al territorio y representa una manera de entender la mesa en la que la procedencia y la calidad importan tanto como el resultado final. También habla de identidad, de tradición y de una relación con los alimentos que cada vez concede más valor a conocer qué hay detrás de cada producto.

Las Arenosas encaja en ese universo desde una perspectiva muy concreta: la de una marca familiar que ha construido su recorrido alrededor del olivar cordobés y que busca preservar el carácter de su aceite mientras incorpora nuevas generaciones al proyecto.

Su participación en la celebración de COOL llevó esa historia a Jimmy’s, donde la gastronomía se convirtió en otro de los puntos de encuentro de una noche dedicada a las marcas y las propuestas que definen el estilo de vida actual. Una ocasión para acercar el AOVE a nuevos públicos y reivindicar el lugar que merece uno de los productos más representativos de nuestra despensa.