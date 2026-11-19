Amancio Ortega ha construido uno de los mayores imperios empresariales de España, pero su manera de entender la vida está muy lejos de los excesos que suelen asociarse a las grandes fortunas. Como no podía ser de otra manera, en OKDIARIO tenemos todos los detalles.

A sus 90 años, el fundador de Inditex continúa siendo una figura marcada por la discreción, la sencillez y una forma muy particular de interpretar el éxito. Una filosofía personal que explicó hace años en una conversación con la periodista Covadonga O’Shea y que sigue reflejando los principios que han acompañado al empresario gallego durante toda su trayectoria.

Su historia resulta especialmente llamativa si se tiene en cuenta el punto de partida. Ortega nació en una familia con pocos recursos y tuvo que incorporarse al mercado laboral siendo todavía muy joven para contribuir a la economía familiar. Sus primeros pasos profesionales estuvieron ligados al sector textil, donde comenzó trabajando en una camisería de A Coruña.

Lejos de imaginar entonces que terminaría convertido en uno de los hombres más ricos del planeta, su principal preocupación era encontrar una manera de salir adelante. Con el paso de los años, aquella inquietud terminó transformándose en una aventura empresarial que cambiaría para siempre el sector de la moda.

En 1975 abrió las puertas de la primera tienda Zara, el comienzo de una expansión que acabaría dando lugar a Inditex. Lo que inicialmente era un negocio centrado en la venta de prendas de vestir fue creciendo hasta convertirse en un grupo internacional con presencia en 202 mercados y más de 7.000 establecimientos repartidos por diferentes países. A su alrededor se han desarrollado marcas tan conocidas como Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Oysho y Stradivarius.

Sin embargo, detrás de estas cifras hay una personalidad que siempre ha procurado mantenerse alejada de los focos. La discreción ha sido una de las principales características de Amancio Ortega, que rara vez concede entrevistas y prefiere que su actividad empresarial ocupe un lugar mucho más visible que su vida privada.

La filosofía de vida de Amancio Ortega

Parte de su manera de pensar quedó recogida en el libro Así es Amancio Ortega, el hombre que creó Zara, publicado en 2008. La obra, elaborada por Covadonga O’Shea a partir de distintas conversaciones con el empresario, permite conocer algunas de las reflexiones que han acompañado al fundador de Inditex durante su recorrido profesional y personal.

En aquellas páginas, Ortega dejó claro que su concepto de felicidad no está relacionado necesariamente con la riqueza, las propiedades o la posibilidad de disfrutar de grandes lujos. Para él, buena parte del bienestar depende de cuestiones mucho más cotidianas y de la capacidad de sentirse satisfecho con la vida que uno lleva.

El empresario defendía que las personas pueden encontrar motivos para estar contentas sin necesidad de perseguir constantemente nuevos objetivos materiales. De hecho, recordaba una conversación con otro empresario que le había transmitido una idea con la que se identificaba plenamente: las mejores cosas suelen ser también las más sencillas.

Ortega hizo suya aquella reflexión y explicó que esta forma de entender la existencia también podía trasladarse al funcionamiento de una compañía. En su opinión, tanto en el ámbito personal como en el profesional, no siempre es necesario complicar las cosas para conseguir buenos resultados. La sencillez, la naturalidad y la capacidad de disfrutar de lo que se hace ocupaban un lugar fundamental en su manera de afrontar cada jornada.

Una de las frases más reveladoras de aquella conversación resume perfectamente su pensamiento: «Cuando uno está en paz consigo mismo, llega a casa y al trabajo con alegría, transmitiendo optimismo».

Por eso, consideraba importante mantener una actitud positiva tanto en el entorno familiar como en el laboral. La tranquilidad personal, el buen humor y la satisfacción con las propias decisiones podían convertirse, según su planteamiento, en elementos capaces de mejorar las relaciones con los demás.

La reflexión de Amancio Ortega

En aquella biografía, Amancio Ortega también abordó una cuestión que le preocupaba especialmente: la creciente importancia que, a su juicio, se concede a la acumulación de riqueza y a la exhibición de determinados estilos de vida.

El fundador de Zara reconocía que las nuevas generaciones de empresarios cuentan con una preparación y unos conocimientos que antes no estaban tan extendidos. Sin embargo, consideraba que esa evolución también había venido acompañada de una mayor preocupación por conseguir beneficios económicos a cualquier precio.

Su crítica se dirigía especialmente hacia quienes convierten el dinero en el centro de todas sus aspiraciones. Ortega no rechazaba la ambición empresarial, que consideraba legítima cuando se encuentra bien entendida, pero sí cuestionaba que el deseo de ganar cada vez más terminase desplazando otras prioridades.

El empresario advertía de los peligros de vivir pendiente de tener buenos resultados, como si el bienestar dependiera de superar continuamente las posesiones de los demás. En su opinión, dejarse arrastrar por esa dinámica podía conducir a una forma equivocada de entender la felicidad.

Como vemos, la figura de Amancio Ortega continúa estando vinculada a Inditex y a la transformación de la industria textil internacional. No obstante, sus reflexiones personales permiten descubrir otra faceta del hombre que puso en marcha Zara: la de alguien que considera que la tranquilidad, la sencillez y la satisfacción con uno mismo tienen un valor que ninguna fortuna puede sustituir.