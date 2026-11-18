Reconocer que alguien con ideas contrarias a las nuestras también puede tener razón es cada vez más complicado en una sociedad acostumbrada a dividirlo prácticamente todo en dos bandos. Esta es precisamente la reflexión que dejó Arturo Pérez-Reverte, escritor y miembro de la Real Academia Española (RAE), al hablar sobre el fanatismo y la incapacidad de aceptar las virtudes del adversario. «Vivimos en un mundo tan maniqueo que no aceptamos ninguna virtud en el adversario, ni ningún defecto en nuestro propio bando», afirmó. Una frase que invita a cuestionar nuestras propias convicciones y a recuperar la capacidad de escuchar a quienes no piensan como nosotros.

La reflexión de Pérez-Reverte sobre los dos bandos

El escritor compartió esta reflexión durante su intervención en El Hormiguero, en 2021, cuando acudió al programa de Pablo Motos para presentar su novela El italiano. Durante la conversación, abordó la manera en la que las personas construyen su visión del mundo y cómo, en ocasiones, terminan identificándose tanto con un grupo que son incapaces de reconocer cualquier aspecto positivo en quienes consideran sus adversarios.

Pérez-Reverte defendió que la realidad humana es mucho más compleja que una división entre buenos y malos. Desde su experiencia como corresponsal de guerra, explicó que había conocido personas capaces de mostrar comportamientos heroicos en determinadas circunstancias y cometer atrocidades en otras. Para el autor, precisamente esa contradicción demuestra que nadie puede reducirse a una única etiqueta.

El peligro del fanatismo y la intolerancia

La reflexión de Pérez-Reverte también conecta con otra de sus ideas recurrentes, que es el peligro de convertir las convicciones personales en una especie de fe incuestionable. En una entrevista, el escritor volvió a criticar la tendencia social a exigir que todo el mundo se posicione entre dos extremos.

En su opinión, esa mentalidad puede alimentar una cadena de intolerancia, ya que la fe conduce al fanatismo, el fanatismo al comportamiento inquisitorial y este último a la persecución de quienes piensan diferente.

La psicología explica por qué cuesta aceptar al contrario

El mensaje de Pérez-Reverte deja así una invitación a reflexionar, ya que discrepar no debería significar despreciar. Reconocer una virtud en alguien que piensa diferente no obliga a compartir sus ideas, del mismo modo que admitir un error propio no significa renunciar a las convicciones personales.