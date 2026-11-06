Arturo Pérez-Reverte, sobre Pedro Sánchez: «Su desvergüenza política, su cinismo y su ambición lo convierten en un personaje único»

Pocas voces resultan tan contundentes al hablar de política como la de Arturo Pérez-Reverte. El escritor y académico ha vuelto a ser protagonista en redes sociales por un fragmento de una de sus visitas a El Hormiguero, en la que hizo un demoledor retrato del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: «Su desvergüenza política, su cinismo, su ambición, su deseo de aferrarse al poder a toda costa, su falta de escrúpulos, lo convierte en un personaje único, interesantísimo».

«Es una partida de póker y nos está desplumando»

Preguntado por Pablo Motos por la figura del presidente, Pérez-Reverte arrancó con una frase que sorprendió al público: «Es un genio, es un genio». Y la explicó a su manera: «Nos tiene cogido el pulso, nos ha tomado la temperatura como nos la tomó Franco, como la tomó Fernando VII. Nos conoce perfectamente».

El autor de Alatriste recurrió después a una metáfora de juego para describir su forma de hacer política. «Mira, esto es una partida de póker. Él es el bueno. Más que tahúr, es un trilero», afirmó, antes de matizar que el tahúr «tiene un poco más de grandeza». Y remató con un viejo dicho de los jugadores: «Cuando en una partida no ves a ningún pringado, es que el pringado eres tú. Pues los pringados somos nosotros y nos está desplumando».

«Se le acaban los conejos de la chistera»

Pese a la dureza de sus palabras, Pérez-Reverte advirtió de que Sánchez empezaba a quedarse sin margen de maniobra: «Se le acaban los conejos de la chistera, se le están acabando, pero bueno, no sé qué hará después». Aun así, insistió en su interés por el personaje desde el punto de vista literario: «Sigue siendo el político más interesante de España y de Europa».

Fue en ese momento cuando pronunció la frase que se ha vuelto a hacer viral, enumerando lo que, a su juicio, define al presidente: su desvergüenza política, su cinismo, su ambición, su deseo de aferrarse al poder a toda costa y su falta de escrúpulos.

Cuándo dijo Pérez-Reverte estas palabras

Aunque el vídeo circula ahora como si fuera reciente, la entrevista se emitió el 4 de noviembre de 2024, cuando Pérez-Reverte acudió al programa de Antena 3 para presentar su novela La isla de la mujer dormida. Fue pocos días después de la DANA de Valencia, y en esa misma entrevista el escritor cargó con dureza contra la gestión de la tragedia, como recogió entonces OKDIARIO.

No era la primera vez que el escritor analizaba al presidente en El Hormiguero. En noviembre de 2023 ya lo había definido como un «amoral sin escrúpulos» y lo situó, si fuera un personaje de novela, en el papel de «malo maquiavélico». En septiembre de 2025, en otra visita al programa, matizó esa fascinación: aseguró que Sánchez estaba «vendiendo hasta a su abuela» y que ya no le fascinaba como antes, porque «ya me lo sé».

Sus palabras siguen generando todo tipo de reacciones en las redes. Para muchos usuarios, Pérez-Reverte retrata con precisión la forma de hacer política del presidente; para otros, sus análisis son excesivos. Lo que nadie discute es que, cada vez que el escritor se sienta en el plató de El Hormiguero, sus declaraciones sobre Sánchez acaban convertidas en uno de los momentos más comentados del programa.