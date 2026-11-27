Los expertos en psicología han hecho una investigación que tiene como protagonistas a las personas que suelen sentarse solas y alejadas de otras en espacios públicos. Los especialistas en estudiar las conductas del ser humano han sacado en claro en este estudio que estos individuos no son antisociales, sino que en realidad no quieren sentirse tan expuestos en estos espacios. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que dice la psicología sobre las personas que se sienten solas y alejadas en espacios públicos.

Esto es algo muy habitual en el día a día de muchas personas que tienen que acudir a grandes espacios públicos en los que están decenas de personas: los que evitan sentarse junto al resto y se marchan solas a un asiento para estar en intimidad. Lógicamente, la psicología ha puesto el foco en la conducta de estas personas y los profesionales en esta materia han dejado claro que estas personas no son antisociales, sino que en realidad no quieren sentirse tan expuestas ante tanta gente.

Es decir, estos investigadores han demostrado que estas personas buscan distancia en los espacios públicos por una necesidad de seguridad emocional y regulación sensorial. Como indican los expertos en psicología, esto ayuda a estas personas a tener un mayor control emocional y poder reducir el estrés. Así que esto no tiene nada que ver con el ser un antisocial, como pueden estar vistas estas personas dentro de la sociedad. Por ello se explica que estas personas puedan buscar la esquina de un lugar para encontrar su espacio personal, pero sin aislarse totalmente.

La psicología y las personas que se sientan alejadas de otras

La psicología a lo largo de la historia viene estudiando las conductas de las personas que se apartan de la muchedumbre y prefieren estar solas ante un grupo grande de personas o en un acto público en el que pueden haber cientos de personas.

Los expertos en psicología hablan de la regulación de la sobrecarga sensorial para explicar que estas personas prefieren alejarse para evitar la fatiga mental y procesar mejor el ambiente. Además, también acuden a la llamada proxémica, que es la necesidad de tener un espacio personal ante la invasión de este espacio que pueden hacer las personas que estén presentes en estos espacios públicos donde, además de multitud, también hay mucho ruido y elementos visuales. Además, estos investigadores hablan del control del entorno y los trucos que pueden realizar estas personas que se caracterizan por ser más introvertidas. Por ejemplo, se suelen sentar de espaldas a alguna pared o lejos de las zonas de paso que suelen estar más frecuentadas.

La psicología explica estas conductas hablando de un momento de calma que buscan estas personas, que no son antisociales, ya que en este caso no hay rechazo hacia otras personas que forman parte del espacio. Simplemente buscan una zona de confort para estar alejados de ese estrés que les supone estar dentro del bullicio. Así que los expertos dicen que, más que antisociales, estas personas como mucho se pueden distinguir por la asocialidad.