Enviar un audio de WhatsApp es algo cotidiano, pero escucharlo después puede convertirse en una experiencia bastante incómoda. A muchas personas les ocurre lo mismo, ya que no reconocen su voz, les parece demasiado aguda o extraña y sienten vergüenza al escucharla. Sin embargo, esta reacción no significa necesariamente que tengan problemas de autoestima o que sean especialmente inseguras. La ciencia y la psicología han estudiado este fenómeno y han encontrado una explicación relacionada con la anatomía del oído, la percepción de uno mismo y las expectativas que construimos sobre nuestra propia imagen.

Por qué nuestra voz grabada suena diferente

La principal explicación está en que no escuchamos nuestra voz de la misma manera que las demás personas. Cuando hablamos, el sonido llega a nuestros oídos a través del aire, pero también mediante las vibraciones que se transmiten por los huesos del cráneo. Esta segunda vía, conocida como conducción ósea, modifica la percepción del sonido y hace que nuestra voz nos parezca más grave y profunda.

Sin embargo, cuando reproducimos una nota de voz de WhatsApp, escuchamos principalmente el sonido transmitido por el aire, como sucede con cualquier otra grabación. Por eso nuestra voz puede parecernos más aguda, fina o incluso irreconocible. Un equipo de investigadores publicó en 2023 un estudio que analizó precisamente cómo influye la conducción ósea en el reconocimiento de nuestra propia voz.

La explicación psicológica detrás del rechazo

Pero la diferencia acústica no explica por sí sola toda la incomodidad. También interviene la imagen que tenemos de nosotros mismos. Estamos acostumbrados a escuchar nuestra voz desde dentro y construimos una expectativa sobre cómo suena. Cuando una grabación rompe esa percepción, podemos experimentar una sensación de extrañeza que provoca rechazo.

¿Significa que una persona tiene poca autoestima?

No necesariamente. Sentir vergüenza al escuchar un audio propio no permite concluir que alguien tenga baja autoestima, inseguridad o un problema psicológico. De hecho, una investigación publicada en 2024 encontró una relación entre la ansiedad social y una valoración más negativa de la propia voz, aunque sus resultados no permiten generalizar esa asociación a todas las personas.

La mayoría de las veces, la incomodidad tiene que ver con una diferencia entre lo que esperamos escuchar y lo que realmente reproduce el teléfono. También influye que, al escuchar una grabación, prestamos atención a detalles como la pronunciación, el tono o la velocidad al hablar que normalmente pasan desapercibidos.

Cómo acostumbrarse a escuchar nuestra voz

Los especialistas señalan que la familiaridad puede ayudar a reducir esa sensación de extrañeza. Escuchar grabaciones propias de vez en cuando permite acostumbrarse a las características reales de nuestra voz y dejar de percibirlas como algo completamente desconocido.

Por tanto, la próxima vez que una nota de voz de WhatsApp provoque vergüenza, conviene recordar que no significa que nuestra voz suene mal. Simplemente estamos escuchando una versión de nosotros mismos a la que no estamos acostumbrados.