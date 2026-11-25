En los últimos días, mucho se está hablando de la situación de la aerolínea Plus Ultra, que, pese a haber recibido un rescate de 53 millones de euros durante la pandemia, con el tiempo se ha demostrado incapaz de consolidar un modelo de negocio sólido, tanto es así que acaba de entrar en preconcurso de acreedores y en un proceso de ERE que amenaza a sus más de 679 empleados.

Sin embargo, a la lista de aerolíneas quebradas, aun con una inyección de dinero público, habría que añadir —además de a Volotea— a la balear Albastar. El caso es menos conocido, pues esta firma no guarda relación con ninguna dictadura caribeña, no se investiga si fue instrumental para que un expresidente aficionado a las joyas cobrara medio millón de euros y no ha dejado tirados a centenares de pasajeros en Barajas (entre otras cosas porque su especialidad son los vuelos chárter).

Y aun así, a los españoles este fiasco empresarial también les podría salir muy caro, pues en 2022 esta aerolínea recibió un rescate de 15 millones de euros a través del Fondo de Recapitalización de empresas afectadas por la Covid (Fonrec), un instrumento temporal ideado por el Gobierno para canalizar las ayudas a las pequeñas y medianas empresas.

Pese a ese empujón financiero, cuatro años después la compañía ha entrado en concurso de acreedores —el juzgado ya ha nombrado al administrador concursal— y ha comunicado a sus más de 200 trabajadores que no dispone de dinero para pagarles lo que les adeuda, que en buena parte de los casos corresponde a dos mensualidades enteras; se trata de los pagos de octubre y noviembre, mes, este último, que ya saben que tampoco van a cobrar. Así lo han confirmado a OKDIARIO fuentes sindicales, que por lo demás están poniendo el grito en el cielo por el modo en el que su empleador se está conduciendo durante este proceso.

Esas mismas fuentes explican que en este momento la dirección negocia un ERE con la plantilla y les ha asegurado que está en conversaciones con al menos un inversor potencial para evitar la quiebra —como es propio en los procesos de extinción—, pero esto no es óbice para que los trabajadores estén preocupados por la «falta de transparencia» de la cúpula.

Ejemplo de ello es que jamás se les notificara la entrada en preconcurso, que —según ha podido saber este periódico— se materializó el pasado 16 de septiembre. Bien es cierto que Albastar no tenía obligación legal de informar a los sindicatos de que empezaba negociaciones con acreedores y posibles inversores, pero también lo es que podría haberlo hecho, aun firmando un acuerdo de confidencialidad con los seis representantes de la plantilla con derecho a negociar.

Esto último quizá no sería un problema si no fuera porque es la gota que colma el vaso de años de una gestión que, en opinión de los sindicatos, ha sido negligente, además del origen de una desconfianza que se evidencia en el hecho de que los trabajadores hayan pedido formalmente a la Inspección de Trabajo que se persone en el caso y asegure que los posibles despidos se ejecutan tal y como dicta el manual.

El recelo entre las partes es grande, tanto por la gestión que se está haciendo de la quiebra como por la que se hizo del rescate. La explicación fácil o evidente de la actual situación de Albastar sería que la crisis energética derivada de la guerra de Irán ha hecho insostenible el modelo de negocio de las aerolíneas más pequeñas, pero, en un reciente comunicado, el sindicato de pilotos Sepla denunciaba que la empresa ya mostraba resultados «por debajo de lo deseable» incluso antes de que estallara ese conflicto.

Según los pilotos, la firma balear no ha cumplido con las inversiones a las que se comprometió para garantizar su viabilidad tras la inyección de dinero público, entre otras cosas porque el inversor al que dieron entrada entonces —Sherpa Capital— no reunía las condiciones para ejercer el mando dada su falta de conocimiento del sector, denuncian.

Está por ver si Albastar logra encontrar quién la financie, pues de lo contrario serán los contribuyentes españoles los que paguen los platos rotos. Según fuentes cercanas al caso, la empresa apenas habría devuelto tres millones de euros de los quince que le prestó el Estado, aunque este periódico no ha podido contrastar este dato con la aerolínea.