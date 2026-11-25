En los años 80 se hizo famoso un anuncio de televisión de un producto de limpieza (Tenn) en el que un mayordomo pasaba un trozo de algodón por una superficie para demostrar que esta estaba completamente limpia. A partir de entonces se utiliza como una metáfora para descubrir una prueba definitiva e irrefutable de algo verdadero.

Indra se enfrenta esta semana a su propia «prueba del algodón» cuando presente su nuevo plan estratégico para los próximos tres años, a penas cuatro días de las elecciones generales y en uno de los momentos más críticos de los últimos meses ante la creciente falta de confianza en que su actual dirección, conformada por el presidente, Ángel Simón, y el CEO, Josep María Recasens, pueda recuperar la credibilidad en un proyecto llamado a ser un hito de la historia económica española.

Las últimas semanas han sido un verdadero dolor de cabeza para la dirección de la multinacional, bautizada como líder del ecosistema de Defensa español, encumbrada por Moncloa y con estrechas conexiones con el Partido Socialista de Cataluña (PSC) y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. La credibilidad en la compañía se ha visto fuertemente sacudida por las investigaciones por posible corrupción en la obtención de millonarios contratos de Defensa; la fuerte caída de su acción en bolsa, que algunos temen no se detenga, y la creciente incertidumbre sobre su capacidad real de cumplir los compromisos de los proyectos militares adjudicados por el Ministerio de Defensa, que dirige Margarita Robles, por un valor de 13.000 millones de dinero público.

Por si fuera poco, las dudas se han acrecentado en las últimas horas ante la posibilidad de una nueva sucesión en la cúpula de la compañía que sería la cuarta en menos de seis años: Marc Murtra fue nombrado presidente en mayo de 2021 y sustituido por Ángel Escribano, que cesó en abril de 2026 para ser relevado por Ángel Simón hace escasamente ocho meses. Según fuentes próximas al órgano de gobierno de la empresa, citadas por El Confidencial y no desmentidas por la compañía, Simón no tiene pretensión de aferrarse al cargo si el Partido Popular, como indican las encuestas, logra formar gobierno tras las elecciones generales del 29 de noviembre. Para otras fuentes, no es más que una oportuna filtración y un movimiento preventivo para evitar más críticas contra él.

Fuerte reducción de capitalización bursátil

Más allá de estas circunstancias, lo más importante del Día del Inversor de Indra es lograr la credibilidad de inversores y analistas sobre su futuro. Si sus previsiones no son convincentes, no se puede descartar que siga perdiendo tamaño y capitalización bursátil; uno de los principales objetivos del Gobierno de Sánchez cuando inició su plan para ella consistió en que ganara tamaño para poder competir con otros gigantes de la defensa en Europa y convertirse en referente del ecosistema de defensa en español. Las acciones de Indra han perdido casi el 20 por ciento de su valor en menos de un mes —de más de 66 euros a 49,6 que cerró el viernes—. Incluso algunos de los analistas más optimistas que siguen el valor, como los del Banco Sabadell (defienden un precio objetivo de 73 euros), han tenido que rectificar y advertir de que la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción sobre posibles irregularidades en adjudicaciones del Ministerio de Defensa a empresas vinculadas a Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) introduce un riesgo principalmente reputacional para la compañía tecnológica y de defensa.

Nuevo plan estratégico

Poco ha trascendido sobre los detalles del nuevo Plan Estratégico, más allá de que su presentación durará más de dos horas y se han restringido las personas que podrán asistir presencialmente y la exposición de sus directivos. La compañía lleva semanas preparando la ocasión y tiene previsto aprovechar la oportunidad para impresionar a los invitados con un gran despliegue de vehículos y sistemas militares –una miniferia como la han definido algunas fuentes internas– como demostración de que es fiable y cumple sus compromisos industriales.

En términos de estrategia, la nueva hoja de ruta, confeccionada con el apoyo de la consultora McKinsey —contratada rápidamente por Simón en los primeros días de su presencia en sustitución de Boston Group—, mantiene el compromiso de seguir creciendo fuertemente en defensa, tecnología y tráfico aéreo. Nada nuevo, por otra parte, porque ya estaba recogido en el Plan “Leading the Future”, que aprobaron con gran visión en 2023 Marc Murta como presidente y José Vicente de los Mozos como CEO.

Aunque algunos piensan que Simón-Recasen tendrán dificultades para argumentar los crecimientos prometidos, teniendo en cuenta que hay divisiones que han perdido fuelle —Movilidad— o pasan dificultades —Aérea (FCAS) y Espacio—, o la vuelta de las conjeturas sobre una venta completa de Minsait. En el caso de Defensa y Espacio, los contratos adjudicados por Defensa en 2026 serán sensiblemente menores que los recibidos en 2025 y no se sabe nada sobre qué pasará en 2027 ni sobre el apoyo que el PP conceda a Indra como «campeona» del sector de Defensa español. Tampoco parece claro que pueda seguir la intensa actividad de M&A que ha experimentado en los últimos ejercicios, especialmente después de la abrupta salida de su artífice, Manuel Ausaverri. La otra fuente de facturación —Europa— también parece menos concluyente que hace seis meses por, entre otras cosas, la falta de conocimiento e influencia de la actual dirección en este terreno. En el lado positivo, el buen posicionamiento de IndraMind —una apuesta de Ángel Escribano—, que está llamado a capturar una parte del negocio que hasta ahora tenía Palantir, el proveedor de servicios de inteligencia artificial que ha sido bloqueado por el Gobierno español.

Respecto a cifras, el consenso de los analistas es que el nuevo plan estratégico de Indra proyectará alcanzar unos ingresos en 2030 de entre 10.000 y 12.000 millones, frente a los 7.000 millones con los que espera cerrar el ejercicio en curso. La proyección, aunque histórica según algunos analistas, sería relativamente discreta en la parte baja de la horquilla, si tenemos en cuenta que desde 2024 hasta 2026 ha logrado crecer desde los 4.300 millones a una facturación de 7.000. El objetivo de beneficio operativo o EBIT se situaría entre los 1.100 y los 1.300 millones, entre un 60 y un 75% superior al plan anterior (unos 700 millones). La duda es saber si será suficiente para mantener el lustre de la compañía como la empresa revelación que obtuvo en 2025.