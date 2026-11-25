Plus Ultra se encamina hacia su desaparición. La aerolínea rescatada por el Gobierno cuenta ya con una administradora judicial encargada de gestionar el embargo de sus bienes y tratar de garantizar, con los recursos obtenidos, el pago a los trabajadores de la compañía. Sin embargo, los grandes perjudicados por la disolución de la empresa serán los miles de pasajeros que compraron sus billetes para viajar a destinos como Venezuela o Argentina. Según estiman las fuentes consultadas por OKDIARIO, la aerolínea ingresó en torno a 60 millones de euros por la venta de billetes que no espera devolver a sus clientes.

Como ha podido saber este diario, la designación de una administradora judicial abre una nueva etapa en el proceso que puede desembocar en la desaparición definitiva de Plus Ultra. La prioridad ahora pasa por localizar los activos de la compañía susceptibles de ser embargados y tratar de obtener los recursos económicos necesarios para satisfacer las deudas contraídas con su plantilla. Una situación que contrasta con la de los pasajeros, que se enfrentan a la posibilidad de quedarse sin dinero, además de haberse quedado sin el vuelo.

Muchos de estos clientes son ciudadanos latinoamericanos residentes en España que destinaron parte de sus ahorros a comprar billetes para regresar a sus países de origen y pasar las fiestas navideñas junto a sus familias. La proximidad de la Navidad agrava, además, su situación, puesto que quienes quieran mantener sus planes de viaje tendrán que afrontar la compra de nuevos billetes en una de las épocas del año en las que resulta más caro volar.

Plus Ultra ingresó 60 millones en billetes

Las fuentes consultadas por este periódico cifran en aproximadamente 60 millones de euros el dinero que entró en la caja de Plus Ultra procedente de la comercialización de billetes afectados. Unos ingresos que no se tradujeron en la prestación del servicio contratado y cuya recuperación consideran altamente improbable. Lo que sirvió, eso sí, es para dar caja a la compañía y, en lo que pueda, será utilizado para abonar las nóminas de los trabajadores que también se han quedado colgados.

Tal y como adelantó OKDIARIO, en los meses previos a la paralización de sus operaciones, Plus Ultra incrementó las frecuencias de algunos de sus vuelos, pasando de dos a cinco. Una decisión que permitió a la compañía aumentar la entrada de dinero en caja mediante la venta anticipada de billetes.

El destino de esos recursos constituye ahora uno de los principales interrogantes en torno a la desaparición de la aerolínea. La compañía siguió comercializando vuelos y obteniendo ingresos de los pasajeros antes de verse obligada a cancelar buena parte de sus operaciones.

Sólo en Argentina, las fuentes consultadas por este periódico cifran en alrededor de 25.000 los billetes vendidos afectados por la situación de Plus Ultra. A ellos hay que sumar los correspondientes a otros destinos y aquellos comercializados a través de intermediarios y plataformas de venta de viajes. Distintos operadores hablan de más de 40.000 afectados en Venezuela.

Los pasajeros mantienen su derecho a reclamar el importe de los billetes correspondientes a los vuelos cancelados. Otra cuestión muy distinta es que la compañía disponga de recursos suficientes para hacer frente a esas devoluciones.

El embargo a Plus Ultra

La designación de una administradora judicial tiene como objetivo gestionar los bienes susceptibles de embargo y tratar de garantizar el cobro de los trabajadores. La existencia de créditos laborales, que cuentan con distintos mecanismos de protección y preferencias legales, añade dificultades a las posibilidades de recuperación del dinero por parte de los pasajeros.

El desenlace de Plus Ultra supone también un nuevo problema para la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que concedió en 2021 un rescate de 53 millones de euros a la aerolínea y que posteriormente permitió aplazar parte de los pagos vinculados a esa financiación pública.

Como publicó este periódico, la SEPI accedió a aplazar el pago de los intereses del rescate pese a conocer las dificultades financieras de la compañía y que Bankinter había cerrado el grifo de la financiación a la operadora.