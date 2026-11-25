El equipo de campaña de Pedro Sánchez considera que ha agotado prácticamente los caladeros de votos del Frente Amplio, la formación que lidera la ex alcaldesa de Barcelona Ada Colau, y ahora están detectando un flujo de votos que llegan al PSOE desde el espectro de votantes de ERC, Bildu e incluso de Junts. Según aseguran fuentes socialistas a OKDIARIO, sus trackings electorales de última hora registran ya voto nuevo procedente de las formaciones independentistas.

En el PSOE aseguran que están «sacando votos de debajo de las piedras» y que tanto en Cataluña como en el País Vasco ese flujo de votos se ha movido de sus posiciones iniciales para evitar un gobierno de coalición PP-Vox. Es el «voto del miedo», asegura una de las fuentes consultadas, el miedo a la «involución».

Con todo, como ya adelantó este periódico, en los planes del equipo de campaña del presidente del Gobierno ya entraba la búsqueda del voto de las formaciones independentistas, sean o no de izquierdas, para poder mejorar sus resultados una vez se agotase el flujo de voto procedente del Frente Amplio, ya en la recta final de la campaña.

Algunos de los consultados apuntan que entienden que los últimos ataques lanzados por el líder de Junts, Carles Puigdemont, tanto contra Sánchez como contra el PSOE se explican, en parte, como un movimiento defensivo, en respuesta a esa suerte de OPA lanzada por los socialistas hacia sus votantes, más allá del descontento que pueda haberles generado su relación en los últimos tres años.

En el equipo de campaña de Sánchez aseguran que pueden arañar dos escaños que en el arranque de la campaña electoral caían, según sus estudios, del lado de ERC, uno más o incluso dos procedentes de Junts y entre 1 y 2 que antes atribuían a Bildu.

La cúpula socialista, en su búsqueda desesperada de votos, espera un nuevo vuelco a partir del próximo jueves 26 de noviembre. Entienden que tanto el voto indeciso de un segmento joven de la población como ese voto contra un hipotético gobierno PP-Vox tienen que manifestarse más claramente en los tres últimos días previos a la celebración de las elecciones.